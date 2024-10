Manovra, è rivolta contro i tagli 

Non si placano le proteste sulla manovra: sanità, ricerca ed enti locali guidano la rivolta contro quelli che considerano tagli inaccettabili e chiedono al Governo di rivedere le cifre. Ma la premier Giorgia Meloni insiste: «Come si faccia a sostenere che tagliamo i soldi sulla sanità è un mistero», spiega dal palco del centrodestra di Genova, invitando l'opposizione, che annuncia battaglia, ad «usare una calcolatrice». Anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde alle Regioni che temono i tagli e ai medici che lamentano il contratto: «Spendano bene i soldi, poi vediamo», dice ai governatori che accusa di non aver nemmeno speso i soldi per tagliare le liste d'attesa stanziati dal governo Draghi.

Correttivi possibili

Qualcosa della manovra, però, potrà cambiare. Lo conferma il vicepremier Antonio Tajani: se ne potrà parlare, spiega, dopo i dati del concordato preventivo che a fine mese daranno il quadro su eventuali nuove risorse da usare per estendere il taglio dell'Irpef e abolire la Sugartax. Anche la Lega, che prende le distanze dalle misure sulle pensioni («Non è la riforma della Lega», dice il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon), punta a qualche ritocco in Parlamento. Tajani spiega che dopo i dati del concordato biennale per gli autonomi, il 31 ottobre, «se ci saranno buoni risultati chiederemo conto del rinvio della Sugartax e della rimodulazione delle aliquote Irpef».

I nodi

Forza Italia vorrebbe ridurre di due punti l'aliquota del 35% e allargare lo scaglione fino ai 60mila euro di reddito. Se ci fossero poi altri spazi, sarebbero comunque destinati alla riduzione della pressione fiscale, aveva assicurato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Per la Lega significa poter intervenire anche sulla flat tax, portando la soglia oltre gli 85mila euro. «Dipende molto dal concordato preventivo. Io mi auguro ci siano buoni risultati, così in Parlamento potremmo migliorare. Tutto ciò che serve a ridurre la pressione fiscale per noi è fondamentale», ha detto Tajani. Anche la premier ci tiene a sottolineare che la manovra non aumenta le tasse dei cittadini e «non butta neanche un euro in cose cretine».

Attacchi esterni

Ma è la sanità che continua ad agitare. La Fondazione Gimbe parla di «cifre fuorvianti» con «numeri spesso interpretati in modo soggettivo o strumentalizzati» e punta il dito contro «la "cosmesi” sul Fondo sanitario nazionale che tradisce ampiamente i proclami dell'Esecutivo: l'incremento reale è di soli 1,3 miliardi, rispetto ai 3,5 miliardi annunciati, rendendo impossibile soddisfare le richieste dei professionisti sanitari». Lo dice anche Raffaele Donini, assessore alla Sanità dell'Emilia Romagna ma anche coordinatore di tutti gli assessori regionali: «Scopriremo che i 3 miliardi e mezzo annunciati non ci sono». C'è poi Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri che quantifica in 17 euro al mese l'aumento ai sanitari. L'allarme scatta anche per le Regioni che dovranno fare «scelte drastiche: razionalizzare la spesa, tagliare altri servizi o aumentare l'addizionale Irpef», spiega il presidente del Gimbe, Nino Cartabellotta. La segretaria del Pd Elly Schlein annuncia battaglia sulla sanità pubblica, perché la situazione è «drammatica». Ali, la Lega delle autonomie locali, fa il conto dei tagli agli enti locali: «Quattro miliardi di euro nel triennio, con 570 milioni per il 2025, di cui 140 milioni a carico di Comuni, Province e Città Metropolitane. Dal 2026 al 2028 si arriverà a meno 290 milioni per arrivare a meno 490 nel 2029». Anche i ricercatori universitari minacciano la mobilitazione contro il blocco del turn over al 75%, mentre il segretario della Cgil, Maurizio Landini, parla di «provvedimenti pericolosi» e assieme alla Uil annuncerà mercoledì le iniziative dei sindacati. Sul tavolo delle decisioni c'è anche l'arrivo possibile di uno sciopero generale.

