Manovra e ricorso, i due binari di Todde: «Stiamo lavorando» 

Alessandra Todde difende il lavoro fatto dalla sua Giunta e respinge senza mezzi termini gli attacchi che le arrivano dal centrodestra, a livello regionale e nazionale. In qualche caso rilancia con forza, entrando a gamba tesa: «Nel centrodestra vedo persone garantiste per loro e colpevoliste per gli altri. Penso a Pietro Pittalis che qui in Sardegna non vede l’ora di mandarmi a casa, e che a Roma è riuscito, da vice presidente della Giunta per le elezioni, a torcere e modificare il risultato elettorale, facendo entrare un suo sodale di Forza Italia in Calabria». E a chi le chiede se ci siano, la governatrice esclude ogni parallelismo tra la sua situazione – il collegio di garanzia elettorale della Corte d’Appello chiede la sua decadenza per irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali – e quella di Daniela Santanchè, rinviata a giudizio per falso in bilancio. Anche se il centrodestra a Roma spinge per le dimissioni di Todde, e lo stesso fa il centrosinistra a proposito della ministra del Turismo. «Ma c’è una piccola differenza – dice - io non ho rubato nulla, non sono accusata di truffa allo Stato e non voglio essere messa sullo stesso piano della ministra». Si finisce per parlare anche e soprattutto di queste cose alla conferenza stampa convocata per illustrare il Piano regionale di sviluppo approvato ieri in Giunta e propedeutico al varo della prima manovra della legislatura.

Il documento

Prima un passaggio con tutti gli assessori sul documento di 600 pagine dove sono programmati gli interventi corrispondenti agli obiettivi più importanti (salute, istruzione, politiche sociali, edilizia sociale, transizione energetica, ambiente e gestione dell’acqua, trasporti e il cantiere delle riforme – per un ammontare di 3,7 miliardi di euro programmati e un totale di circa 20 da programmare entro il 2029), e poi subito le risposte sul ricorso contro l’ordinanza ingiunzione del collegio elettorale che gli avvocati della presidente dovrebbero depositare domani: «A giorni sarà presentato – ha annunciato la presidente – i tempi sono dettati dalla necessità di fare il miglior lavoro possibile». A ricorso presentato, «riferirò in Aula il 3 febbraio, giorno della statutaria».

Il bilancio slitta ancora

Adesso, ha puntualizzato, «state vedendo una Giunta che lavora». Nella seduta di ieri è stata approvata la proroga a febbraio dell’esercizio provvisorio. Oggi il ddl sarà esaminato in commissione Bilancio. «La finanziaria sarà discussa in Giunta la prossima settimana», ricorda la presidente, «nel frattempo la commissione Sanità sta discutendo il disegno di legge. Noi comunque siamo capaci di fare due cose contemporaneamente».

Il rapporto col Pd

L’ipotesi di chiusura anticipata della legislatura, non la prende nemmeno in considerazione: «Mi sento una presidente completamente legittimata, siamo una coalizione coesa e convinti di avere ragioni per dire che la legislatura andrà avanti sino alla fine». Tanto meno, accetta ricostruzioni su una sua mancata ricandidatura nel caso in cui il tribunale si pronunciasse per la sua decadenza. Tradotto: col Pd va tutto bene. D’altra parte, «Il rapporto con il Pd è ottimo, in queste settimane ho sentito Elly Schlein più di Giuseppe Conte, non sono minimamente preoccupata del mio rapporto con la segretaria. Evocare instabilità è da irresponsabili, lo lascio fare alla minoranza». E il leader del M5S, Giuseppe Conte, perché ci ha messo così tanto a intervenire in sua difesa? «Gli ho chiesto io di non uscire subito, era importante vedere prima di tutto le carte, e io detesto l’improvvisazione». Conte che le ha suggerito di chiedere i danni: «Io ho molta fiducia nella magistratura, non è mio uso minacciare o pensare di influenzare le decisioni. Voglio entrare nel merito. Non vedo l’ora». E questo lo si fa attraverso il ricorso al tribunale ordinario. E, «se c’è un tema di conflitto di attribuzioni da sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale, lo vedrà il Consiglio nella sua istruttoria. Per ora è importante che io mi difenda nel merito». Intanto ha buone parole per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per come si è espressa sul caso decadenza: «Ho apprezzato l’intervento della premier, sono state parole misurate e che mi sono suonate “buone” rispetto a quelle utilizzate da molti dei suoi colleghi spesso garantisti su alcuni e colpevolisti con gli altri».

Botta e risposta

Accusa, questa, già mossa contro Pittalis che in serata replicherà: «Mi fa piacere che per una volta un rappresentante del M5S usi il termine “garantismo”. Tuttavia Todde si dimentica che in Giunta per le elezioni in Parlamento sono rappresentati tutti i partiti, incluso il suo. Mi pare che la presidente non abbia argomenti per difendersi davanti ai giudici. Io non ho il potere di mandare a casa nessuno, ma ho il diritto dovere di dire quello che penso a fronte di gravi violazioni».

