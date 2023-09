Manovra e privatizzazioni, mercoledì vertice di fuoco 

I partiti affilano le armi in vista di una legge di bilancio che però offre ben pochi margini di manovra. Le danze si aprono mercoledì con il vertice di maggioranza, ma già si intravedono diversi temi in grado di far fibrillare il centrodestra a partire dalla tassazione degli extraprofitti delle banche, sul quale FI chiede modifiche, fino al nodo delle privatizzazioni.

Sull’imposta straordinaria per gli istituti di credito, fortemente voluta dalla premier e varata nel decreto asset, Forza Italia ha da subito posto dubbi e chiesto limature. «Bisogna fare in modo - sottolinea da Cernobbio il leader azzurro e vicepremier Antonio Tajani - che questo testo sia frutto di un accordo in Parlamento e sia dunque migliorativo». Fi - fa sapere - ha predisposto quattro proposte di modifica che proporrà gli alleati: la distinzione tra gli istituti bancari piccoli e grandi; l’esclusione dei titoli di Stato dalla misura; l’indicazione che si tratta di un’una tantum e la deducibilità dell’imposta.

Fratelli d’Italia invece si schiera compatta a favore di una misura «di equità». Per il capogruppo alla Camera Tommaso Foti «è doveroso chiedere agli istituti di credito di fare la loro parte». La tassa straordinaria dovrebbe fruttare tra i due e i tre miliardi (dovrebbero andare a rifinanziare il fondo mutui prima casa per gli under 36 probabilmente in manovra). Per reperire fondi il governo ha anche ripreso in mano il dossier delle privatizzazioni, altro tema che fa discutere in maggioranza. Ed è di ieri il rilancio del ministro Adolfo Urso e di Tajani su Mps che vede la Lega fredda, col sottosegretario al Mef Federico Freni che avverte: «La fretta è cattiva consigliera».

Nella manovra certamente ci saranno il taglio del cuneo fiscale e le misure di sostegno alle famiglie, come ribadisce il deputato di FdI Giovanni Donzelli. Nel collegato dovrebbero inoltre essere contenute le misure sul caro carburante. In settimana si dovrebbe capire qualcosa di più anche sul fronte delle pensioni: martedì alle 14 è previsto al ministero del Lavoro un confronto tecnico con le parti sociali. Piuttosto scontate, per il momento, le proroghe di Ape sociale e Opzione donna. E se la strada per quota 41 sembra ad ora preclusa per una questione di coperture, prende sempre più piede quella di una proroga di quota 103.

