Manovra, è già tempo di modifiche 

La manovra ancora non è arrivata in Parlamento ma nella maggioranza c’è già chi pensa alle prime modifiche. La Lega, in particolare, ha iniziato il pressing contro l’aumento della tassa sulle criptovalute e si prepara ad intervenire in sede di conversione. Si scalda intanto il fronte dei sindacati, con il leader della Cgil Maurizio Landini che chiama le altre organizzazioni allo sciopero generale. Per dire no alla legge di bilancio, ma più in generale alle politiche economiche e sociali «sbagliate» fatte da questo governo. All’indomani dello sciopero dell’automotive, Cgil e Uil sono tornate in piazza a Roma, insieme alle sigle di categoria della funzione pubblica, per chiedere il rinnovo dei contratti e maggiori risorse a partire dalla sanità.

La mobilitazione

Non è che «l’inizio di una mobilitazione che intende proseguire anche oltre la manovra», mette in chiaro Landini. «Continueremo a lottare per rappresentare un Paese che soffre e che vogliono nascondere», gli fa eco il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri. La strada è imboccata e potrebbe portare presto allo sciopero generale. «Io penso assolutamente di sì», dice Landini. La Uil aspetta di vedere il testo della manovra per entrare nel merito delle questioni, ma Bombardieri già avverte: «Non staremo fermi». La Cisl, all’opposto, ha definito le prime anticipazioni sulla manovra «primi passi avanti innegabili».

L’opposizione

A piazza del Popolo insieme alle sigle del pubblico impiego di Cgil e Uil c’è anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, che abbraccia Landini e torna a cavalcare il delicato tema della sanità. «l governo continua a mentire, stanno arrivando al minimo storico di spesa sanitaria sul Pil», dice. In Parlamento intanto, in attesa di ricevere il testo della legge di bilancio, già ci si prepara alle possibili modifiche. Una riguarderà sicuramente l’annunciato aumento della ritenuta per le plusvalenze da bitcoin dal 26% al 42%. Il testo della legge di bilancio sarebbe ancora in fase di limatura, con l’obiettivo di trasmetterlo alla Camera tra il 20 e il 22 ottobre. La maggioranza intanto brinda alla conferma del rating italiano da parte delle agenzie di rating S&P e Fitch (che alza l’outlook a stabile).

