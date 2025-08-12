Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi» 

Aumento del Fondo unico, risorse per abbattere la Tari per tutti i cittadini. Erano le richieste più importanti dei Comuni, ma nell’assestamento di bilancio appena approvato mancano le risposte. Lo sa bene Daniela Falconi, presidente dell’Anci: «Non nascondiamo l’amarezza. Probabilmente non siamo riusciti a far capire a chi ci governa che a noi le risorse sarebbero servite per salvare i bilanci di quest’anno: ci sono le bollette, aumenti che non riusciamo a sostenere. Molti Comuni soffriranno in questo fine anno». Ora, «da settembre saremo al lavoro perché si trovi una soluzione stabile e strutturale». In ogni caso, sì, «ci sentiamo un po’ traditi, avendo fatto l’incontro con l’assessore, con i capigruppo, una conferenza stampa e l’assemblea congiunta con il Cal proprio per far capire che si trattava di risorse per noi vitali».

«Occasione persa»

Per il presidente del Cal Ignazio Locci «la Giunta, la presidente e l’assessore agli Enti locali hanno perso l’occasione di colmare il gap finanziario che grava sulle casse dei Comuni sardi, auspicavamo 100 milioni per il Fondo unico già da quest’anno finanziario, ma per ora siamo fermi a 60». Occasione persa perché «con l’assestamento di bilancio avrebbero potuto lanciare un segnale di vicinanza agli enti locali, ma sembra che insista una diversità di vedute che ci colloca su fronti contrapposti». Naturalmente, «resta in piedi la proposta del Cal di portare a 100 milioni la cifra da destinare ai Comuni e per questo invito l’assessore Spanedda a farsi promotore dell’applicazione concreta della legge del 2007, nella parte in cui si sancisce che a un aumento delle entrate nelle casse della Regione deve corrispondere un incremento dei trasferimenti, in termini di compartecipazione, a favore dei Comuni».

Sindaci-consiglieri

Protestano anche i sindaci di centrodestra eletti in Consiglio regionale. Alberto Urpi (Sardegna al centro 20Venti) parla di «grande tradimento che si è consumato nella disattenzione per gli enti locali». Fausto Piga (FdI) di «ennesimo schiaffo». La pensano diversamente i sindaci di centrosinistra. Per il capogruppo di Orizzonte Comune in Consiglio, Sandro Porcu, «la manovra mette comunque a correre risorse importanti attraverso i bandi, lo scorrimento di graduatorie, quindi dà anche risposte concrete agli enti locali». Sulla stessa linea Maria Laura Orrù, capogruppo di Avs e sindaca di Elmas: «Abbiamo avuto mode di mettere in campo risorse preziose anche per la programmazione futura».

La Giunta

Per Francesco Spanedda la Regione ha invece confermato il proprio impegno concreto a favore degli enti locali: «Con questo assestamento di bilancio mettiamo a disposizione nuove risorse e semplifichiamo le procedure, con un’attenzione particolare alla rigenerazione urbana, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio e al sostegno delle amministrazioni in difficoltà».Tra le principali misure citate dall’assessore: 19 milioni per lo scorrimento delle graduatorie di rigenerazione urbana, 6 milioni per lo scorrimento delle graduatorie dei Puc, 1,5 milioni di euro per le operazioni di trasferimento dei beni alla Regione, con particolare attenzione al recupero del Colle di Sant’Elia, ulteriori 25 milioni di euro per aiutare i Comuni in difficoltà finanziarie».

Nel suo post all’indomani del via libera, la presidente della Regione Alessandra Todde sottolinea l’importanza di aver approvato l’assestamento nei tempi giusti: «Questo ci consentirà di programmare meglio le risorse e di tornare a un ciclo di bilancio regolare, garantendo una spesa più efficace».

RIPRODUZIONE RISERVATA