Manovra, dall’opposizione una valanga di emendamenti L’assessore: l’intesa è possibile 

I contorni dell’intesa per un via libera rapido alla Finanziaria diventano sempre più chiari. Merito della maggioranza che ieri è riuscita a fare quadrato al suo interno con un vertice al quale hanno partecipato i capigruppo e gli esponenti della Giunta Todde. Oggetto del contendere, i sacrifici chiesti a ogni assessorato per non incidere troppo, con gli emendamenti, su una massa manovrabile (300 milioni) già esigua. Ed è andata bene. «Oggi c'è stato un buon confronto, tutti gli assessori hanno preso atto che ci sono delle esigenze», ha confermato al termine il responsabile del Bilancio Giuseppe Meloni, «ora verificheremo quali sono eventualmente le poste che è possibile rinviare più avanti».

Nel tardo pomeriggio è anche intervenuto in Aula, prima della votazione del passaggio agli articoli. Si è soffermato sulle difficoltà che hanno impedito alla maggioranza di «osare di più» con questa legge di bilancio, evidenziando il paradosso di quasi un miliardo di massa manovrabile con le due ultime variazioni, e di appena 300 milioni nella Finanziaria da dieci miliardi di euro. Per poi invitare la minoranza a conservare un atteggiamento collaborativo anche per il resto della discussione. In questo caso «la maggioranza saprà comprendere il tenore delle proposte accoglibili del centrodestra che, a sua volta, comprenderà che la coperta è cortissima».

I correttivi

C’era tempo fino al passaggio agli articoli – approvato intorno alle 19 – per la presentazione degli emendamenti nella commissione Bilancio presieduta da Alessandro Solinas. I correttivi sono 2333 in tutto, in gran parte delle opposizioni che già lunedì, in presenza di un accordo, probabilmente ritireranno quelli non di sostanza. E proprio negli emendamenti è contenuto l’oggetto delle trattative di questi giorni. Allo stato attuale, centrosinistra e centrodestra si sono messi d’accordo sull’aumento del fondo unico degli enti locali che dovrebbe ammontare a cento milioni (60 per il 2025, 20 per il 2026 e 20 per il 2027), ma anche sui fondi per le Province (30 milioni) e per finanziare la legge sull’artigianato (30 milioni). Il resto della partita si gioca sugli emendamenti in materia di sanità e assistenza sociale, agricoltura e trasporti, temi sui quali la minoranza si aspetta risposte soddisfacenti. Il Campo largo resta però dell’idea di mantenere lo stanziamento dei 30 milioni per potenziare il ruolo della Regione nel processo di fusione degli aeroporti.

Le tappe

Le interlocuzioni proseguiranno per tutto il fine settimana, lunedì è previsto l’esame degli emendamenti in terza commissione. Martedì si ritorna in Aula per la discussione degli articoli. Probabilmente già con un’intesa. La fiducia non manca. «Nella discussione generale ci sono state aperture molto importanti da parte degli esponenti principali della minoranza», ha detto Roberto Deriu (Pd), mentre Francesco Agus (Progressisti) è convinto che «sui grandi temi e sulle poste care a tutti, si troverà un accordo e l’iter in Aula sarà più scorrevole». (ro. mu.)

