Manovra da 30 miliardi al rush finale 

Due mesi di gestazione alla Camera, pochi fondi per le modifiche, coi saldi che restano sostanzialmente invariati. Premi Ires per 18mila imprese e nuova via per l’uscita anticipata per appena cento pensionandi. Liti notturne, emendamenti votati per errore, 100 milioni che avanzano e che resteranno buoni per il 2025, forse. Tensioni con le opposizioni, e nella maggioranza, fino alle ultime frizioni proprio sui tempi, e sul «tour de force inutile» del Senato che in poco più di 24 ore, senza averla toccata, approverà in via definitiva la terza manovra del governo di Giorgia Meloni.

Il calendario

Trenta miliardi che andranno «a redditi bassi e famiglie», come rivendica la presidente del Consiglio che convoca domani i suoi ministri per un ultimo Cdm prima di fine anno. «Ricarichiamo le batterie, ci aspetta un 2025 impegnativo», l’augurio inviato via social anche agli italiani da Meloni, che compare il giorno di Natale in un post con selfie della sorella Arianna. Posticipata a gennaio la tradizionale conferenza stampa di fine anno, per la premier ci dovrebbe essere qualche giorno di riposo in famiglia, prima di rituffarsi negli impegni istituzionali. E politici. La sua maggioranza rimane frizzantina, tra il pressing di Forza Italia, che insiste sul taglio delle tasse, alle idee leghiste di un ritorno di Matteo Salvini al Viminale. La premier, probabilmente già a gennaio, rimetterà mano alla squadra, ma per riempire le tre caselle di sottogoverno rimaste libere, ultima quella di viceministro alle Infrastrutture per il passaggio di Galeazzo Bignami a capogruppo alla Camera al posto di Tommaso Foti, promosso ministro dopo l’approdo di Raffaele Fitto in Commissione europea. Intanto, c’è da portare a casa, in via definitiva, la manovra. Con l’ultimo voto di fiducia del 2024, nonostante le (blande) ipotesi di non porla. Ma ci sono circa 800 emendamenti delle opposizioni che a Palazzo Madama si apprestano all’ultima battaglia. «Non si potrà cambiare una virgola di una legge ingiusta», lamenta il Pd.

