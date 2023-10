«Manovra, cautela e scelte dolorose» 

Sul debito pubblico «è suonata la sveglia». Ecco perché la «cautela» e le scelte dolorose di questa Manovra. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, conferma la linea della prudenza mandando un messaggio alle agenzie di rating, che dalla prossima settimana torneranno a farsi sentire. E per giustificare, davanti al fuoco di opposizioni e sindacati, le scelte di una Manovra che inizia l’iter in Parlamento: parte blindato, ma si profilano possibili aggiustamenti.

I conteggi

«Più debito significa più spesa per interessi e risorse sottratte al sostegno delle famiglie delle imprese», è l'equazione su cui Giorgetti richiama alla giornata del Risparmio: «Il tema non dev’essere sottovalutato. Anche il negoziato con l'Europa, che discute le nuove regole del Patto di stabilità, ha condizionato l'approccio del Governo alla Manovra. Ha dovuto scremare le istanze: non è stato facile e alla fine si è deciso di «privilegiare il sostegno ai ceti meno abbienti», dice il ministro. Il sistema economico, comunque, «è riuscito a reggere» e se eviteremo una recessione globale potremo «ridurre progressivamente il peso del debito».

Il nodo delle pensioni

A fronte di una quota 103 con paletti che nel 2024 aprirà l'accesso alla pensione anticipata solo a 17mila lavoratori, la stretta sulle aliquote di rendimento degli assegni degli statali interesserà 31.500 pensioni pubbliche, destinate a più che quadruplicare nel 2026. Sulle pensioni «netta contrarietà» della Cisl, che vede «molte e importanti luci ma anche elementi peggiorativi»: il sindacato di Luigi Sbarra valuterà se proclamare, con Cgil e Uil (che iniziano il 17 novembre il percorso comune di scioperi) una «manifestazione nazionale unitaria».

Dubbi sulla cedolare

Le relazioni allegate alla manovra mostrano un gettito limitato dall'innalzamento della cedolare secca sugli affitti brevi: appena 8,8 milioni l'anno, che per Confedilizia non spiegano il perché della misura. La norma sui pignoramenti darà un gettito di 243,1 milioni nel 2025 e 486,29 nel ’26.

Le correzioni

La manovra è blindata ma qualcosa da aggiustare ci sarà, a partire dal tetto sul tax credit. È nella relazione illustrativa, ma non nel testo: «Un errore di trascrizione», dice la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni. Non è il solo inciampo. Dal testo sparisce lo stipendio per i giudici onorari: arriverà un nuovo regime economico, promette il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. La presidenza del Senato dà il disco verde allo stralcio delle norme sulle donazioni, sulla banca dati contro il riciclaggio e la centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016, destinati ad altri ddl. La norma sulla cedolare secca, invece, potrebbe cambiare nel decreto Anticipi: con un emendamento del Governo potrebbe arrivare anche una specifica.

