Manovra blindata, ma Lega e FI la vogliono «migliorare» 

Pensioni minime, canone Rai, web tax. La manovra è appena arrivata in Parlamento ma già si intravedono molti possibili fronti aperti, sui quali anche gruppi di maggioranza, Forza Italia e Lega in primis, potrebbero farsi sentire. L'input del governo però resta “limitare gli emendamenti”. Niente «modifiche sostanziali», predica anche il responsabile economico di FdI Marco Osnato, solo «miglioramenti plausibili e sostenibili». Ma se il partito della premier chiede cautela sulle modifiche, l Forza Italia ha già fatto sapere di considerare la manovra «migliorabile» soprattutto sul fronte tasse. Nei prossimi giorni gli azzurri, spiega il capogruppo Paolo Barelli, si riuniranno per «valutare quali correzioni e le eventuali coperture» vadano proposte. «Bene i 2 miliardi per famiglie e natalità - dice anche il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi - un risultato importante grazie anche al nostro impegno. Ora valuteremo se sarà possibile migliorare ulteriormente» la manovra in Parlamento. Poche le risorse, però, già stanziate con questo obiettivo (il “tesoretto” parlamentare al momento è 120 milioni). Ma molto dipenderà anche dal gettito del concordato biennale che si chiude il 31 ottobre. Se ci saranno fondi freschi si punterà all’abbattimento delle tasse, a partire dall’Irpef. Intanto, però, la Lega guarda a un ampliamento della platea della flat tax. FI vuole poi intervenire su minime e sugar tax ma non è da escludersi che si faccia sentire anche sulla web tax. Una imposta, denuncia il responsabile economico del Pd che «colpirà i giovani e le start up» e penalizzerà le nuove imprese dell’e-commerce. Tutta da capire, poi, la mancata conferma dell’abbassamento a 70 euro del canone Rai. Altro tema caldo è la sanità, con il governatore della Toscana Eugenio Giani che attacca il ministro Orazio Schillaci e si dice «offeso» dopo il suo invito a «spendere bene i soldi» a disposizione. Ma Schillaci replica: «La strada è in salita, le risorse sono limitate, ma questanno i fondi a disposizione sono aumentati di 2,5 miliardi e per il prossimo anno di 5 miliardi, non è mai successo».

RIPRODUZIONE RISERVATA