Manovra, alta tensione Non c’è accordo, i tempi si allungano 

L’intesa si allontana. Dopo un avvicinamento iniziale, ieri tra le due parti la distanza è ritornata ad essere importante. E l’idea di un via libera veloce alla Finanziaria 2025, tanto da evitare il ricorso all’esercizio provvisorio, sembra ormai un’utopia. L’irrigidimento delle posizioni arriva all’indomani dell’elezione di un sindaco del centrodestra (Ignazio Locci) alla presidenza del Cal, nonostante partisse favorito il primo cittadino di Quartu Graziano Milia.

Le posizioni

Il muro contro muro di queste ore è ben rappresentato dai capigruppo di Pd e Fratelli d’Italia, Roberto Deriu e Paolo Truzzu. Il Dem conferma che no, «non ci sono intese, ognuno eserciterà il suo ruolo, la maggioranza andrà avanti, mi dispiace che l’opposizione non intenda collaborare. Ma questo non ci impedirà di approvare nei tempi più rapidi possibili una manovra che la Sardegna aspetta». In pratica, se la minoranza intende mettere i bastoni tra le ruote, il Campo largo è disposto a lavorare in Aula tutti i giorni, e fino a tarda ora, pur di portare a casa il risultato. «Da parte della maggioranza c’è stato un appello alla responsabilità», chiarisce Truzzu, «noi siamo persone responsabili, però vogliamo anche affrontare le questioni anche nella sostanza e non in maniera superficiale. Se c’è da lavorare si lavora, anche ad oltranza. L’importante è che ci sia la possibilità di discutere compiutamente dei temi e ragionare su ciò che c’è da fare». E aggiunge: «Se stiamo arrivando al quarto mese di bilancio provvisorio la responsabilità è esclusivamente di Giunta e maggioranza. Inoltre, non vediamo disponibilità ad accogliere le richieste dei portatori d’interesse e a ragionare su alcuni temi prioritari. Poi, entrando nel dettaglio della Finanziaria, non ci sono adeguate risorse in particolare per gli enti locali, per la sanità (soprattutto per abbattere le liste d’attesa), per l'istruzione, l’agricoltura e i trasporti». Per tutti questi motivi, «i tempi per l’approvazione saranno inevitabilmente lunghi».

Le ipotesi

Un calendario dei lavori ancora non c’è, ma si possono fare delle ipotesi. La commissione Bilancio presieduta da Alessandro Solinas dovrebbe ultimare l’esame del testo domani, 27 marzo. Dopo questo primo via libera scatteranno i dieci giorni a disposizione del centrodestra per la relazione di minoranza. In teoria, il disegno di legge dovrebbe approdare in Aula l’8 aprile, ed essere approvato – andando bene le cose – prima di Pasqua. Ma non è da escludere che la maggioranza impieghi solo cinque dei dieci giorni che le spettano. In questo modo la manovra potrebbe già entrare il 3 aprile.

I lavori

Ieri il parlamentino ha chiuso con la discussione generale sul testo. Oggi alle 12 scade il termine per la presentazione degli emendamenti, mentre si procederà con l’esame dei singoli articoli. Domani invece verrà stabilità l’ammissibilità o meno dei correttivi. Prevedibilmente, la Giunta porterà direttamente in Aula le proposte di modifica più importanti, come quella per l’aumento del fondo unico degli enti locali. Si parla di un incremento per un ammontare di circa cinquanta milioni di euro. Altri correttivi dovrebbero riguardare lo stanziamento di fondi per il finanziamento della legge sull’artigianato. Mentre nessuno nel Campo largo sarebbe intenzionato a mettere in discussione i 30 milioni stanziati per rafforzare il ruolo della Regione nel processo di fusione degli aeroporti.

