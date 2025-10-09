Manovra 2026 con mini Irpef e sconti fiscali sugli straordinari 

Mini Irpef al 10% sugli aumenti per dare una spinta ai rinnovi contrattuali. Un nuovo semestre di silenzio-assenso sul Tfr. Innalzamento del tetto alla tassazione agevolata per premi di risultato e fringe benefit. Sconto fiscale su straordinari, notturni e festivi. La composizione della manovra è alle battute finali e il Ministero del Lavoro dà il proprio contributo con un pacchetto di proposte ampio e articolato. L'ultima parola è affidata al Ministero dell'Economia che, incassato il via libera delle Camere al Documento programmatico di finanza pubblica, si prepara al rush finale prima di chiudere il disegno di legge atteso all'inizio della prossima settimana in consiglio dei ministri.

L’ago della bilancia è il contributo delle banche, il cui ammontare consentirà di definire il quadro delle coperture e chiudere il cerchio sugli interventi. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, resta vago: «Incontriamo le banche, i sindacati, gli imprenditori, incontriamo tutti», risponde ai cronisti alla Camera, precisando che ai tavoli comunque ci sarà «anche l'Abi».

Sul fronte delle misure principali, al momento, per l’Irpef l’orientamento è di tagliare la seconda aliquota solo per i redditi tra 28mila e 50mila euro, senza l’estensione a 60mila. Per la rottamazione si valuta la durata della rateizzazione (se in 8 anni e 96 rate o in 9 e 108 rate). Per il capitolo lavoro invece il ministero guidato da Marina Calderone ha messo sul piatto una serie di proposte: Irpef al 10% sugli aumenti stabiliti dai rinnovi contrattuali; la tassazione sostitutiva fissa, al 10%, per straordinario, festivo e notturno; l'innalzamento dei limiti della tassazione agevolata al 10% anche per i premi di risultato (da 3.000 a 4.000 euro) e per i fringe benefit (da 1.000 a 2.000 euro per chi non ha figli e da 2.000 a 4.000 per chi li ha).

