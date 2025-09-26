Manomessi tre idranti, allagata via Fiume 

Chi ieri mattina si è trovato a passare per via Fiume per un attimo deve avere pensato di essere stato catapultato in Islanda. Una serie di getti d’acqua, tipo geyser, costellavano la strada dal Poetto in direzione piazza IV Novembre. Ma di bello e suggestivo in realtà c’era ben poco.

A causare l’inconveniente è stata infatti la bravata di qualche balordo che ha manomesso alcuni idranti sistemati a bordo strada provocando le perdite d’acqua. In quel momento il centralino dei vigili del fuoco è stato subissato di chiamate da parte di automobilisti. Alla fine gli stesi vigili hanno contattato le squadre di Abbanoa che sono andate sul posto per bloccare le maxi perdite.

Sta di fatto che per ore l’acqua ha continuato a scorrere come una cascata da tre punti distinti, causando anche l’allagamento della strada e disagi al traffico. Gli idranti lungo via Fiume erano stati ripristinati già da qualche tempo per garantire un ausilio nello spegnimento degli incendi.

Di recente una situazione simile si era verificata in via Della Musica con una perdita ingente. In quel caso però non si era trattato di alcun atto vandalico ma della rottura di una condotta, a causa soprattutto del gran caldo che aveva costretto Abbanoa a una riparazione d’urgenza. Per consentire l’intervento era stato necessario chiudere l’erogazione dell’acqua e mezza città si era ritrovata con i rubinetti a secco.

RIPRODUZIONE RISERVATA