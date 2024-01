Manomessa la pietra del pozzo nel tempio delle acque di Mont’e Nuxi 

Una pietra manomessa per guardare, forse, cosa c’è sotto di essa. È l’amara scoperta fatta da una esterzilese, Alessandra Boi, durante una passeggiata al tempio delle acque a Mont’e Nuxi, non lontano dal più famoso tempio di Domu ‘e Urxìa, a ridosso del Monte Santa vittoria. Un atto incivile, forse dettato dalla curiosità di sapere cosa quella pietra da millenni nasconde o meglio tutela. La donna ha condiviso sui social l’amarezza per aver ritrovato il sito in quelle condizioni, per le quali poi tanti esterzilesi si sono mostrati indignati.

«Siamo di fronte all’ignoranza più totale», tuona subito il sindaco Renato Melis, che una volta avvertito ha voluto verificare personalmente la situazione. «Resta il fatto che con una gestione dei siti da parte di una cooperativa molti di questi episodi potranno essere ridotti. Ora i siti principali sono stati messi in sicurezza e resi facili da fruire, a breve verrà reso pubblico l’appalto per la loro gestione».

In primavera poi partirà anche la campagna di scavi a Cort’e Lucetta, il sito di epoca romana che si trova nelle campagne esterzilesi, dove è stata trovata anche la tavola di bronzo di Esterzili. un documento epigrafico del 69 d.C. Per gli scavi sono stati stanziati 50 mila euro, questi completeranno gli scavi del 1992, guidati all’epoca dall'archeologa Nadia Canu ma si erano limitati ad appena un decimo dell'estensione del villaggio che mostra estesi basamenti e lastricati di Domus romane.

