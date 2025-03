«Manola, un esempio di gioia e dolcezza» 

La foto di Manola Mascia è sulla bara sistemata davanti all’altare della chiesa Medaglia Miracolosa, a Cagliari. A pochi metri ci sono la madre Cristina e il papà Massimo. Si stringono in un abbraccio per darsi forza a vicenda, sostenuti dall’altro figlio, Michele. È il giorno del dolore e del silenzio. Con loro i familiari più stretti, i conoscenti e gli amici dei Balentes Bikers, che con il padre della giovane condividono la passione per le moto. Padre Carlo Cogoni cerca le parole per consolare una famiglia distrutta da un’assurda tragedia nel giorno dell’ultimo saluto alla giovane 28enne, nata e cresciuta nel quartiere di San Michele e morta insieme al fidanzato Paolo Durzu (33 anni di Quartu), nella disgrazia avvenuta a Cala Fighera, martedì 18 marzo. «Mi ricordo quel 2 febbraio 1997», dice con voce sommessa padre Carlo, «quando voi, Cristina e Massimo avete presentato Manola in questa chiesa, portandola alla fonte battesimale. Ha ricevuto il dono della fede, il germe della vita eterna».

Dolce e riservata

Chi raggiunge la chiesa nel quartiere cagliaritano di San Michele sembra ancora non credere a quanto successo. «Una tragedia assurda», commenta un amico di famiglia. Chi conosceva Manola la descrive come una ragazza «solare, dolce e riservata». Da piccola ha partecipato a diverse gite fatte dal padre Massimo con i grandi amici dei Balentes Bikers, ieri presenti in chiesa con le loro inconfondibili felpe. Nessuna processione rumorosa però: i genitori per salutare per sempre la loro amata figlia scelgono il silenzio e la riservatezza. «Sono una famiglia dai grandi valori. Il papà Massimo ha sempre lavorato per non far mancare niente alla moglie e soprattutto ai loro due figli», dice un’altra persona che conosce bene i Mascia. «Siamo qui», prosegue nella sua omelia padre Carlo, «per salutare Manola. E lo facciamo in modo familiare, nell’amicizia, nella preghiera, con parole semplici. Ci facciamo sentire vicini a chi sta soffrendo molto: Massimo, Cristina e Michele e gli altri familiari. Manola continuerà a vivere come figlia, sorella e giovane. La ricorderemo per la sua gioia di vivere».

Le lacrime

La celebrazione va avanti. Massimo e Cristina si tengono per mano. «È difficile trovare parole consolatorie davanti a una morte così incomprensibile», prosegue il sacerdote. «Le nostre parole vorrebbero darvi la forza ed esprimervi la vicinanza in questo momento: i veri cristiani non lasciano solo chi è nella disperazione». Alla fine della messa il momento straziante con papà, mamma e fratello stretti in un abbraccio davanti alla bara con dentro la loro amata Manola. Rimangono lì come se tutto quanto intorno fosse sparito. E sperando di risvegliarsi da un terribile incubo. Poi si concedono alle condoglianze dei conoscenti. Le lacrime solcano il viso di tanti. All’esterno il papà Massimo viene consolato da tutti mentre la mamma viene tenuta sotto braccio da una familiare. Con loro c’è sempre l’altro figlio. Tutti mantengono una incredibile dignità. Poi il carro funebre si muove e Manola lascia per sempre la chiesa e il suo quartiere. Il dolore, intimo e riservato, della famiglia Mascia continua al cimitero di San Michele.

Le parole

Quasi contemporaneamente, a Quartu, si celebra il funerale del fidanzato di Manola. Due comunità in lutto per una tragedia troppo grande. E la sorella di Paolo Durzu, Raffaella, su Facebook ricorda l’amore per il fratello e per Manola, «la cognata che tu mi hai fatto conoscere era la migliore del mondo e non dimenticherò né te, né lei. Riposa in pace dolcissima migliore amica: ora tu sei felice con il mio doce fratellone». Davanti alla chiesa nel cuore di San Michele, a poche centinaia di metri dall’abitazione dove la giovane è nata e cresciuta, restano poche persone. «Chissà cosa è accaduto davvero», dice quasi sottovoce una donna. La risposta l’ha data per ora l’inchiesta portata avanti dagli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari e coordinata dal sostituto procuratore Mario Leo.

Le indagini

Manola e Paolo, martedì della scorsa settimana, dopo aver preso un caffè in un bar di Cagliari, hanno raggiunto in pullman e poi a piedi Calamosca. Poi sono saliti sulla scogliera con vista su Cala Fighera. Probabilmente uno dei due è scivolato e l’altro, per salvarlo, è precipitato. I fidanzati hanno fatto un volo di quasi quaranta metri. Il corpo di Manola è stato notato da un escursionista il giorno dopo, in mare a pochi metri dalla costa: è stato recuperato dai militari della Guardia Costiera di Cagliari. Trovato il borsello del fidanzato. Sono così iniziate le ricerche anche di Paolo. Due giorni dopo c’è stato il ritrovamento, tra gli scogli anche del corpo del 33enne quartese. Le due autopsie hanno confermato la morte per precipitazione: su entrambi i corpi il medico legale Roberto Demontis ha riscontrato lesioni, ferite e traumi compatibili con una caduta da una grande altezza e con l’impatto contro gli scogli. Per quello che è stato un tragico incidente.

