Manodopera pronta all’impiego 

Il personale qualificato è merce rara. Dall’autista al saldatore, passando per tubista, aiuto cuoco, cameriere o parrucchiere. Sebbene le richieste in zona siano elevate, nel territorio manca la manodopera specializzata, l’abc del mercato del lavoro. Cercano personale con qualifica anche i colossi della nautica che si sono insediati di recente a Baccasara, Sanlorenzo e Ferretti, Saipem e i suoi terzisti. Lo sa anche lo staff di Cbs, agenzia per il lavoro con sede principale a Seregno e succursali ramificate anche in Sardegna. Con il braccio operativo dell’Upa (Unione provinciale artigiani) di Tortolì promuove corsi di formazione a costo zero per saldatore e resinatore, due tra le figure professionali maggiormente richieste nei cantieri della zona industriale.

La formazione

La Cbs forma i futuri professionisti a costo zero: «Lo facciamo con fondi privati perché investiamo sul territorio», spiega Giorgio Todde, 39 anni, responsabile delle relazioni istituzionali della holding. «Chiunque sta trovando difficoltà a reperire manodopera. Ferretti e Sanlorenzo - aggiunge l’ex assessore regionale dei Trasporti - hanno necessità di personale. Lo stesso vale anche per Saipem e le imprese esterne». Todde offre la sua ricetta: «Mettere in rete percettori del reddito con tutte le richieste delle agenzie: così ci sarebbero tanti nuovi lavoratori pagati con regolare contratto di lavoro».

È in prima linea sulla formazione anche la Cisl Ogliastra. A illustrare il progetto è Michele Muggianu (41), segretario confederale del’organizzazione: «Attraverso lo Ial, nostro ente di formazione professionale, intendiamo promuovere percorsi di formazione professionale per i giovani e per i lavoratori che vogliono qualificarsi o aggiornare le proprie competenze. In autunno definiremo un programma dettagliato di attività, raccogliendo le istanze delle imprese che intendono assumere o aggiornare le risorse umane a disposizione».

La Regione

Dall’Ogliastra sono già arrivate richieste e tra poco verrà attivata la misura dell’accademia con un piccolo accordo di programma con le aziende». A confermare che sul territorio c’è fame di impiego è l’assessore regionale al Lavoro, Ada Lai. «L’Assessorato aspetta richieste: fateci sapere che tipo di professionalità servono e noi siamo pronti ad attivare le accademie. Abbiamo tanti fondi da spendere nella formazione». Nessun onere per i corsiti. «Paga tutto la Regione. Anzi, a chi partecipa al corso - aggiunge l’esponente della Giunta Solinas - viene riconosciuta l’indennità di frequenza».