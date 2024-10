Mano testa a civiche e centristi

Se tra richieste di primarie dei possibili alleati, fughe in avanti di interlocutori politici e l’attesa dell’investitura ufficiale del tavolo direttamente dalla presidente delle Regione Alessandra Todde, il centrosinistra e il Campo Largo in città si agitano attorno al tema delle prossime elezioni comunali, il centrodestra prova a trovare la formula che vada al di là dei simboli, con un’apertura alle liste civiche e alla forze produttive e sociali. Un discorso che due leader nuoresi del centrodestra come Pierluigi Saiu, ex assessore regionale leghista ai Lavori pubblici, e Pietro Pittalis, parlamentare e segretario regionale di Forza Italia, condividono nel loro ragionamento.

Porte aperte

L’idea è andare oltre i soliti steccati dei simboli, tenendo ben saldi obbiettivi e principi liberali. «Credo che il quadro del centrodestra debba essere aperto a tutte quelle forze che non si riconoscono nell’attuale Campo largo - ragiona Saiu - c’è un’enorme galassia di risorse amministrative in città. Si ragiona prima su una coalizione che vada al di là dei singoli e dei simboli, con tutti quelli che pensano che si debba salvare Nuoro. Lavoriamo ad una lista capace di rimettere a posto Nuoro. A sinistra c’è invece un gruppo dirigente che aspetta la Todde che in questi 8 mesi non ha fatto nulla per la sua città, se non togliere i fondi per le case popolari. Il sindaco? Penso sia una prerogativa della coalizione». Le parole di Saiu aprono ad una galassia di possibilità, che suonano come chiamata a raccolta per Sardisti, Riformatori, Fratelli d’Italia, ma anche quelle forze civiche che possono rappresentare la sorpresa o un occhiolino strizzato verso Azione e Italia Viva, allontanatesi dal Campo largo.

Incontri

Quella di Saiu è “un’idea comune” a quella di del leader di FI Pietro Pittalis, visto che le parole aderiscono ad un ragionamento che appare identico. «Il centrodestra è già al lavoro, stiamo facendo riunioni e incontrando parti sociali, associazioni di categoria e produttive, per raccogliere le istanze - dice Pittalis - è sotto gli occhi di tutti l’effetto negativo delle politiche di centrosinistra. C’è un degrado urbano nel decoro della città, la necessità di ridare a Nuoro il ruolo di Atene sarda e creare un modello come Olbia con iniziative di impatto che vivacizzino e creino attrazione. Una città sempre stata gestita dalle beghe e dai dissidi del centrosinistra e consegnata da Pd e M5S al commissario. Serve un centrodestra inclusivo capace di dialogare con tutti, anche con quelle forze che alle regionali non hanno avuto un giusto trattamento dal Campo largo».

