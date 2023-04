Mano Tesa sulla prevenzione 

L'iniziativa, in collaborazione con l'associazione Pas Arcobaleno, Protezione civile di Bari Sardo, Asl Ogliastra e il patrocinio del Comune, si terrà alla scuola media di via Verdi, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Saranno effettuate gratuitamente una serie di visite: senologica, cardiologica, diabetologica con glicemia, dermatologica, Orl (otorinolaringoiatra), controllo della vista, elettrocardiogramma, esame audiometrico e controllo della pressione arteriosa. È necessaria la prenotazione al numero 339 5342725.

Di questi tempi prenotare una visita specialistica significa fare i conti con liste di attesa infinite. Possono passare molti mesi per riuscire ad accedere a una semplice visita oculistica o un importante controllo cardiologico. La prevenzione è ormai un privilegio per pochi.

Dove non arriva la sanità pubblica arriva molto spesso Mano Tesa Ogliastra, associazione di volontariato che tra organizza screening gratuiti ogni ultimo sabato del mese al poliambulatorio di Tortolì.

Appuntamento

Questo mese l'appuntamento con "Mano Tesa... per la salute" è invece domenica 30 aprile a Bari Sardo. Un'intera giornata dove medici, paramedici e volontari a titolo gratuito metteranno a disposizione tempo e competenze.

L'iniziativa, in collaborazione con l'associazione Pas Arcobaleno, Protezione civile di Bari Sardo, Asl Ogliastra e il patrocinio del Comune, si terrà alla scuola media di via Verdi, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Saranno effettuate gratuitamente una serie di visite: senologica, cardiologica, diabetologica con glicemia, dermatologica, Orl (otorinolaringoiatra), controllo della vista, elettrocardiogramma, esame audiometrico e controllo della pressione arteriosa. È necessaria la prenotazione al numero 339 5342725.

L’ideatore

«Le giornate di screening sono sempre molto partecipate, riusciamo a fare sino a 500 visite – dice il presidente, il medico Natalino Meloni, - le prenotazioni si chiudono in pochi giorni. Organizziamo iniziative anche in comunità più lontane e dove c'è più necessità.

Come è avvenuto a Ussassai rimasto senza medico di base, Seui, ma anche Villagrande. Insomma, il volontariato arriva dove il pubblico non riesce. Il tutto è possibile grazie a una schiera di infaticabili angeli col camice bianco parte dell'associazione con l'aiuto di paramedici, tecnici e preziosi volontari.

Mano tesa Ogliastra nasce nel 2004, oggi conta 40 soci con un nutrito gruppo di medici, paramedici e volontari e opera su vari livelli. Da 19 anni in prima linea in attività di assistenza a malati oncologici e le loro famiglie, in generale alle persone deboli. Ma anche impegnati in attività culturali per il sociale, ludiche e sportive.

