Mano tesa per salvare il Carnevale 

Si avvicina la data delle grandi sfilate di carnevale e a San Gavino sembra crescere la voglia di mettere da parte le polemiche e darsi da fare (divertendosi) per condurre a buon fine uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione 30mila euro per la 39ª edizione del Carnevale sangavinese che si terrà dal 27 febbraio al 4 marzo e sarà organizzata dalla impresa locale Atlas, che ha sede nella zona artigianale.

Coinvolgimento

La Pro Loco, esclusa dopo anni dall’organizzazione, lancia segnali distensivi: «Il nostro ruolo – sottolinea la presidente Antonella Caboni, 76 anni – sarà come sempre quello di collaborare con entusiasmo e responsabilità, mettendo a disposizione esperienza, risorse e l'impegno dei nostri volontari per garantire che ogni momento del carnevale possa essere vissuto con gioia e partecipazione. L’unico obiettivo che conta è il carnevale stesso: critiche e polemiche non ci interessano, il nostro interesse è rivolto esclusivamente alla festa e alla sua organizzazione. Siamo certi che, lavorando insieme ad Atlas, alle altre associazioni locali, alle scuole e a tutti i volontari coinvolti, riusciremo a regalare alla cittadinanza un’edizione indimenticabile. Il carnevale è patrimonio di tutta la comunità e, come Pro Loco, siamo felicissimi di contribuire attivamente alla buona riuscita di questa grande manifestazione».

Sicurezza

Walter Piras, 46 anni, amministratore delegato della società Atlas, sarà anche il direttore artistico del carnevale artistico sangavinese: «Il successo di questa manifestazione sarà possibile solo grazie al lavoro congiunto di tutte le realtà associative e produttive locali. Pro Loco e associazioni saranno coinvolte come parte attiva della manifestazione collaborando a vario titolo nell'organizzazione di tutte e tre le giornate. La Pro Loco, ad esempio, avrà un ruolo importante nella gestione del Giovedì Grasso e della Pentolaccia del Martedì Grasso. Il nostro obiettivo è mettere in piedi una manifestazione che si svolga in completa sicurezza: per questo abbiamo deciso di potenziare il servizio di controllo e vigilanza e di garantire a maschere e spettatori uno spettacolo ordinato e sicuro».

Il programma

La manifestazione prenderà il via giovedì 27 febbraio con la tradizionale sfilata dei bambini: per tutta la mattina via Roma si trasformerà in uno spazio dedicato ai più piccoli, con animazioni, giochi e intrattenimenti pensati per le famiglie. Domenica 2 marzo ci sarà la grande sfilata che vedrà protagonisti i carri allegorici, le maschere singole e i gruppi a piedi. Il corteo percorrerà la centralissima via Roma, e la giornata si concluderà con il tradizionale rogo di Su Baballotti, pupazzo simbolo del carnevale, la premiazione dei migliori carri, delle migliori maschere singole e dei gruppi a piedi e un dj set che farà ballare i presenti fino a tarda notte.

RIPRODUZIONE RISERVATA