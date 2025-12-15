VaiOnline
Loceri.
16 dicembre 2025 alle 00:22

Mano Tesa non si ferma, nel nome di Natalino Meloni 

Nel nome di Natalino Meloni la mano rimarrà tesa verso il prossimo. Senza perdere tempo, rispettando gli appuntamenti in calendario. Così avrebbe votuto il medico dal cuore grande portato via anzitempo da un male incurabile. Il timone di Mano Tesa Ogliastra passa alla sorella

Gisella, diabetologa all’ospedale di Lanusei. «Siamo ancora molto frastornati – spiega – ma non possiamo perdere la preziosa eredità che ci ha lasciato Natalino. La società ha sempre più bisogno di volontari che mettano a disposizione un po’ del loro tempo». Motivo per cui la macchina della buona volontà si rimette in moto con due appuntamenti. Il 20 dicembre alle 18 al teatro San Francesco di Tortolì è in programma il concerto di Natale. Sul palco gli Iskraria (Simone Pistis, Mico Corapi e Domenico Ceriberti). il 4 gennaio alle 18 a Bari Sardo, nella chiesa di Nostra Signora di Monserrato si esibiranno i giovani cantori del conservatorio di Cagliari diretti dal maestro Francesco Marceddu.

Sempre da gennaio riprenderanno le giornate dedicate allo screening al poliambulatorio di Tortolì, grazie anche alla collaborazione con la Asl Ogliastra. La macchina di buone azioni messa in moto da Natalino continua a girare, veloce come la sua Mustang. (si. l.)

