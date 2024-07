Mano Tesa compie 20 anni, festa con uno spettacolo 

Dal palchetto dell’ex Blocchiera Falchi racconteranno storie sul vino, sull’ebbrezza, sull’amore e sul logorio della vita moderna. Con lo spettacolo “Una botte e via”, a cura di Stefania Secci Rosa e Francesca Puddu, l’associazione Mano Tesa Ogliastra celebra il ventennale della sua fondazione. Dal 2004 la realtà presieduta da Natalino Meloni promuove iniziative a favore dei malati di tumore e attività di prevenzione. È il medico originario di Loceri, in prima linea durante la pandemia nella lotta al Covid con la guida dell’Usca Figliastra, ad annunciare l’evento, che si terrà sabato prossimo alle 21: «Abbiamo voluto di proposito trovare un argomento allegro che, insieme a del buon cibo e a un bicchiere, possa offrire agli amici un momento di piacevole svago». In sintesi, Meloni ripercorre la missione che anima i soci di Mano Tesa: «L’associazione ha come missione aiutare i malati di tumore e le loro famiglie ad affrontare quel percorso tortuoso che spesso segue la scoperta di una neoplasia. Siamo sempre impegnati sul fronte della prevenzione, ogni mese una giornata è dedicata alla visita senologica e alle ecografie mammarie e ginecologiche, alle quali si sono aggiunte, negli ultimi mesi, l’ecotiroidea e dell’addome superiore». Diverse le persone che sul territorio riconoscono il ruolo di Mano Tesa. Meloni esprime soddisfazione: «Fa piacere constatare che siamo diventati un punto di riferimento per i pazienti sul fronte sanitario, almeno a giudicare dalle tante telefonate che riceviamo e che riguardano gli argomenti più disparati». (ro. se.)

