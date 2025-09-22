Mano Tesa, al traguardo vince la solidarietà 

Al traguardo della torre di Bari Sardo ha vinto la solidarietà. I più allenati hanno percorso 21 chilometri, partendo da Su Sirboni. La mezza maratona di domenica mattina ha conquistato un elevato numero di appassionati, un esercito di volontari, forze dell’ordine e medici che hanno collaborato alla rassegna organizzata da Mano Tesa Ogliastra, associazione di volontariato che sul territorio si occupa (soprattutto) di assistenza ai malati oncologici. «Siamo molto soddisfatti. La mezza maratona è stata organizzata per promuovere l’attività fisica e per ravvivare il turismo nel periodo in cui inizia a rallentare», è stato il commento di Natalino Meloni, presidente di Mano Tesa. L’edizione numero 7 dell’evento, patrocinata dai Comuni di Bari Sardo, Cardedu e Gairo, verrà ricordata proprio per l’alta affluenza. Chi aveva meno allenamento nelle gambe ha scelto i percorsi più leggeri e non competitivi: quello da 10 chilometri, partito da via Buoncammino a Cardedu, e l’altro, ancora più soft, che si è snodato tra via Cagliari (Bari Sardo) e la Marina. L’ambito sportivo ha segnato il successo di Mario Fadda (Sulcis Carbonia) e Cristina Sonedda (Atletica Edoardo Elmas) nella mezza maratona, Giovanni Romanello (Carisolo, Trento) e Paola Corona (Atleti Ogliastra) nella 10 chilometri. Menzione speciale per Giuseppe Carta, primo ogliastrino all’arrivo con il settimo tempo. (ro. se.)