«Mano tesa a chi si occupa di cultura e sport» 

Ha già qualche idea per valorizzare Selargius in chiave turistica?

«Non credo sia un problema, anzi, può essere addirittura un vantaggio perché lavorerò senza preferenze o condizionamenti. Certo, mi servirà il supporto dei colleghi assessori, dei consiglieri comunali e degli uffici per conoscere a fondo la realtà cittadina. Per il resto studierò e cercherò di dare il mio meglio».

Cosa risponde a chi sostiene che non essendo selargina non conosce la città?

Prima esperienza da assessora, ma non in politica - è da dieci anni nell’Udc - anche se senza incarichi ufficiali di partito. Oriana Bernardi, 41 anni, di Quartu, impiegata in una società, è pronta per la nuova sfida nella Giunta di Selargius, con quattro deleghe importanti assegnate dal sindaco Gigi Concu: Pubblica istruzione, Politiche culturali, Sport e Turismo. Fedelissima di Giorgio Oppi e dell’assessore regionale scudocrociato Andrea Biancareddu, Bernardi va a completare la squadra di governo comunale. «Mi metto a disposizione della città e confido nella collaborazione di tutti, anche dell’opposizione», le prime parole.

«Non sono solita fare proclami, prima devo capire se e quante risorse sono disponibili. La città ha grandi potenzialità da valorizzare, e vorrei che il turismo non si limitasse solo al Matrimonio selargino».

A proposito di Matrimonio selargino, secondo lei ha margini di crescita?

«Sì e mi impegnerò affinché possa avere più risalto. Ho già un'idea, ma devo confrontarmi con gli uffici per verificare se si può concretizzare».

Le associazioni culturali chiedono contributi e di essere coinvolte: cosa farà?

«Le incontrerò il prima possibile per raccogliere le loro istanze e capire insieme cosa è possibile realizzare. Il dialogo e la collaborazione saranno alla base della programmazione di ogni iniziativa».

C'è da ricostruire un dialogo con le società sportive.

«Programmerò a breve un incontro anche con loro, sarà fondamentale riuscire ad avere ogni singolo impianto agibile e garantire lo sport in sicurezza per tutti».

Idee per il rilancio del teatro comunale?

«Sicuramente partire da un calendario di iniziative all’altezza delle sue potenzialità durante tutto l’anno. E mi impegnerò per attivare qualsiasi tipo di canale utile, confidando anche nella collaborazione delle associazioni».

Ha già annunciato uno sportello dedicato alle scuole, come funzionerà?

«Di fatto sarà un canale diretto per ricevere le istanze dei dirigenti scolastici e cercare di dare risposte in tempi brevi. Oltre al rapporto di fiducia che ho intenzione di costruire da subito con i dirigenti di ciascuna scuola».

Sfrutterà la sua vicinanza politica con l'assessore regionale alla Pubblica istruzione e allo Sport per avere finanziamenti dedicati a Selargius?

«I finanziamenti passano attraverso i bandi, cercherò di lavorare in sinergia con gli assessorati di riferimento per portare avanti tutte le iniziative. Ma è chiaro che non ci sono corsie preferenziali, tanto meno contributi ad personam».

Sta già lavorando a qualche proposta?

«Per ora ci sono quattro bandi da definire per affidare la gestione della mensa e del trasporto per gli studenti, insieme a biblioteca e archivio».

