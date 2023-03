Mano dura sulle nuove proteste 

Teheran. Nonostante la Guida suprema dell’Iran Ali Khamenei abbia riconosciuto la gravità degli avvelenamenti di migliaia di studentesse e chiesto pubblicamente una «severa punizione» per i responsabili, la repressione delle proteste di studenti e professori scesi in piazza ieri è stata feroce. Video diffusi sui social mostrano le forze dell'ordine che arrestano e picchiano manifestanti e sparano gas lacrimogeni. Sono soprattutto studenti universitari e insegnanti che hanno sfilato in diverse città iraniane urlando “Libertà di vita e di donna”, “una scuola non è un campo di battaglia” e “abbasso il sistema che uccide i bambini”. Questa mattina il vice ministro dell'Interno iraniano Majid Mirahmadi ha annunciato in tv che in sei province sono state arrestate "diverse persone" sospettate di produrre sostanze pericolose, tra cui il genitore di un alunno. Da novembre circa cinquemila studentesse iraniane sono rimaste avvelenate dopo avere inalato gas tossico a scuola, ha reso noto Mohammadhassan Asafari, membro della commissione di inchiesta sui casi, aggiungendo che sono state coinvolte studentesse in circa 230 scuole di 25 province del Paese. Anche molti studenti maschi e insegnanti sono rimasti intossicati.

