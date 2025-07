“Mannoi” e le campane che suonano la storia 

Una gremita piazza San Giuseppe, a Irgoli, ha accolto nella serata di ieri la prima del documentario “Mannoi”, apripista delle cortes “Mandicos de Baronia” in programma fino a domani nel paese.

Per il documentario di Riccardo Santorsola e Irene Coni (già selezionato per il 4th China Musics Ethnographic Film Festival), nato da un’idea del giovane irgolese Luca Lai, un viaggio nella nostra tradizione campanara.Tra i protagonisti dell’opera interamente in limba, Tziu Battore Lai, scomparso di recente e per decenni figura di spicco del patrimonio identitario locale. E così “Mannoi” attraverso immagini, suoni e gesti, cerca di restituire il valore culturale di un sapere tramandato dagli anziani ai giovani. Il nome dell'opera, infatti, richiama proprio la figura del nonno: ponte affettivo e simbolo tra memoria e sapere. «L’idea è maturata stando accanto a sos mannos de vida», ha raccontato Luca Lai, «custodi preziosi di un sapere pratico che non solo va preservato, ma soprattutto trasmesso». E mentre “Mannoi” si appresta a sbarcare a Shanghai, dove verrà proiettato il 18 luglio, il sindaco Ignazio Porcu rilancia: «Un onore aver dato il nostro contributo a questa pellicola» (g.i.o.).

RIPRODUZIONE RISERVATA