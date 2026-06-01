Mannironi, l’antifascista che rifondò la Dc nell’Isola 

Padre costituente, antifascista, fondatore della Democrazia cristiana in Sardegna, leader del Movimento sociale cattolico, più volte sottosegretario e poi ministro. Salvatore Mannironi, avvocato di Nuoro, figura molto amata in tutta la Barbagia, rivive oggi in un cortometraggio storico, proposto in anteprima nella sua città per onorare al meglio gli ottant’anni della Repubblica. Cerimonia solenne, benedetta da Regione, Istasac (Istituto per la storia dell’antifascismo e dell’età contemporanea della Sardegna centrale), Comune di Nuoro, Istituto nazionale “Ferruccio Parri” e Fondazione di Sardegna. Rappresenta il primo atto di un’iniziativa di valorizzazione che approderà nella pubblicazione di un libro. L’autore, Giuseppe Puligheddu, propone oggi il cortometraggio su Mannironi.

La storia

Il video racconta la vita intensa di questo avvocato nato nel 1901, cresciuto con lo zio della mamma, il canonico Pasquale Lutzu, vicario del vescovo e figura fondamentale per la formazione di Mannironi. Studia a Sassari e nel 1921, ispirandosi al periodico “Liberà”, fonda “L’avvenire di Nuoro”, primo giornale diocesano. Già nel 1919 aderisce al Partito popolare di cui è il primo segretario cittadino di Nuoro. Si laurea in legge a Pisa nel 1922. Durante gli studi a Cagliari, conosce Ennio Delogu, di Bitti, a cui è legato da un’amicizia solida: li unisce l’impegno antifascista. E non solo: Mannironi fonda una cooperativa di pastori a Nuoro; Delogu, che è veterinario sardista, ne avvia un’altra a Orune. Nel 1943 vengono arrestati assieme ai mezzadri che lavorano le terre di Marreri, a Cosimo Mannironi, Margherita Sanna, futura sindaca di Orune, e a due pescatori di Santa Lucia che aiutano Dino Giacobbe nella fuga in Corsica. L’accusa è pesante, spionaggio, benché nessuno di loro sia entrato in contatto con presenze straniere.

Il ritorno

Rischiano la fucilazione. Mannironi e Delogu finiscono nel carcere di Isernia, sfiorano la morte sotto i bombardamenti. Poi la libertà, il ritorno in Sardegna e la fondazione della Democrazia cristiana, prima struttura provinciale dell’Isola. Lavora a fianco di Antonio Segni, punto di riferimento di Alcide De Gasperi. Quando Segni entra al Governo lascia a Mannironi la segreteria della Dc sarda. Nel 1945 è capolista alle elezioni comunali di Nuoro, poi l’approdo nella Costituente, unico della Dc sarda nella commissione dei 75, chiamata a scrivere la Carta costituzionale. Lavora nella sottocommissione presieduta da Umberto Terracini, assieme a Emilio Lussu e Renzo Laconi: si occupano dell’organizzazione dello Stato. Dal 1954 è sottosegretario in vari ministeri, poi la nomina a ministro della Marina mercantile. È in carica quando muore nel 1971: per lui funerali di Stato a Nuoro. «È una figura di grandissimo spessore umano, di forti motivazioni ideali mosse dalla fede, uomo d’azione politica che merita di essere riscoperto», dice Puligheddu che parlerà oggi, ore 19, alla Camera di commercio con don Francesco Mariani, il vescovo Antonello Mura, la prefetta Alessandra Nigro e il sindaco Emiliano Fenu.

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