Mannino: «Il regolamento è da cambiare» 

Se c’è un rappresentante dell’amministrazione che, da sempre, si è espresso sulla necessita di un nuovo sistema di regole per l’occupazione del suolo pubblico, questa persona è Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività Produttive. «Il report sulle sanzioni comminate agli esercenti mostra da un lato una propensione a ignorare le regole e dall’altra la necessità, alla luce dell’aumentata vocazione turistica ma non solo, di aggiornare un regolamento che mostra pecche e incongruenze non tenendo in debita considerazione la necessità di improntare l’azione amministrativa al perseguimento del valore pubblico in senso stretto ovvero l'impatto medio generato dalle politiche dell'ente sul livello di benessere complessivo di cittadini e imprese», dice. Quindi, «se da un lato è doveroso perseguire chi non agisce all’interno delle regole, dall’altro è altrettanto doveroso aggiornare le regole alle mutate esigenze della comunità. Ho utilizzato volutamente il concetto di comunità perché è dal recupero di questo concetto che si può avviare una stagione di riforme condivise e accettate per il perseguimento del bene collettivo. Non un continuo scontro tra buoni e cattivi ma un confronto e un incontro di diverse esigenze aventi pari dignità e importanza». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA