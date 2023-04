Mannias: «Io come Pilade a un rave» 

«Tramite un amico dell’epoca, intorno al 2006, che faceva lì il tecnico del suono e mi propose di avvicinarmi. Ero in un momento di transizione, dove cercavo nuovi stimoli: per me fu una primissima esperienza di grande valore dove conobbi Maurizio Tancredi, una mente davvero illuminata. Ricordo ancora che appena entrai stavano provando l’Antigone, rimasi colpito da un mondo che all’epoca ancora non conoscevo ma che compresi subito non fosse esclusivo bensì aperto davvero a tutti».

Nell’opera scritta da Pier Paolo Pasolini ha interpretato il ruolo di colui che alla tragedia dà il nome, venendo riproposta sotto una veste nuova ma affine, ambientata in un luogo disperso dove i personaggi si ritrovano al termine di un rave alla fine degli anni Novanta. E nel farlo, ancora una volta, ha portato in scena una parte di sé, sempre con il brio di chi sa che un viaggio non ha mai fine.

Il modo migliore per imparare a conoscersi è sondare nuovi terreni, affrontando percorsi inediti. Valentino Mannias di fare ciò non ha mai avuto timore, caratterizzandosi per poliedricità, dedizione e, soprattutto, curiosità autentica che gli ha permesso di vestire al meglio i panni dell’attore così come dell’autore e del regista. L’attore (31 anni, originario di Serramanna) è reduce da quattro date di alto richiamo all’Arena del Sole di Bologna con “Pilade” per la regia di Giorgina Pi.

Mannias come si è avvicinato al Sine Nomine Theatrum di Serrenti con cui ha mosso i primi passi?

«Tramite un amico dell’epoca, intorno al 2006, che faceva lì il tecnico del suono e mi propose di avvicinarmi. Ero in un momento di transizione, dove cercavo nuovi stimoli: per me fu una primissima esperienza di grande valore dove conobbi Maurizio Tancredi, una mente davvero illuminata. Ricordo ancora che appena entrai stavano provando l’Antigone, rimasi colpito da un mondo che all’epoca ancora non conoscevo ma che compresi subito non fosse esclusivo bensì aperto davvero a tutti».

A proposito di Maurizio Tancredi, scomparso nel 2018, quanto ha influito nel suo percorso?

«Tantissimo, Maurizio aveva una cultura immensa e sapeva approfondire vari aspetti del teatro e della letteratura. Sapeva rendere il teatro un gioco avvincente, era molto curioso, una persona che donava tantissimo agli altri senza mai chiedere nulla in cambio».

Nel 2010 l’ingresso alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi.

«Sì, studiai alla scuola d’arte drammatica sino al 2013, a Milano in totale sono rimasto per sei anni; è stato un periodo essenziale nella mia formazione non solo per l’importante bagaglio tecnico ma, in particolare, per il valore umano di quell’esperienza: confrontarsi giornalmente con tanti altri ragazzi provenienti da tutta Italia amplia gli orizzonti e ti forgia».

Il 13 ottobre 2015 ha debuttato al Teatro Massimo con la regia di “Esodo”, un tributo a Sergio Atzeni. Che esperienza fu?

«Di grande impatto emotivo, non solo per il contesto prestigioso in cui si svolgeva, ma perché ha rappresentato il momento del ritorno a casa per il sottoscritto dopo gli anni a Milano. Ho conosciuto la prosa di Sergio Atzeni proprio grazie a Maurizio Tancredi. Di Atzeni ho sempre amato la sua penna mitica in quanto realistica e, in particolare, opere come “Il quinto passo è l’addio” per il ritmo della narrazione incalzante e astrale».

Pilade è un utopista o l’unico a vedere davvero come stanno le cose?

«Direi che, in una prima fase, è un utopista poi si accorge di qual è davvero la realtà. Pilade è portavoce di ideali come l’innocenza e la purezza ma si accorgerà che sono destinati a fallire».

Quali sono i suoi progetti futuri?

«Mi piacerebbe creare in Sardegna un centro culturale del Mediterraneo, con una forte impronta pedagogica. Vorrei che la nostra Isola fosse protagonista di un processo di aggregazione con altri luoghi affini, rendendola al centro di un continuo scambio culturale e umano».

