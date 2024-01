Mannarino  conquista Cagliari: live travolgente 

Su il sipario. La scena è scura e gli artisti vestono di nero. Sullo sfondo, corde tridimensionali illuminano il palco. E sono state toccate tutte, le corde, durante il concerto di Mannarino ieri e l’altro ieri al Teatro Massimo di Cagliari. Pizzicando la sua chitarra le ha fatte risuonare, canzone dopo canzone. Gioia, tristezza, meraviglia, stupore, malinconia, amore. Il menestrello romano, per la prima volta nel capoluogo grazie alla produzione sassarese de “Le ragazze terribili”, ha trovato un pubblico caldissimo.

Il suo “Corde” è un tour diverso dalle precedenti versioni, e mette al centro i pensieri e le riflessioni dell’artista attraverso una scelta che spazia dalle canzoni degli album storici a quelli più recenti, spogliandole dagli arrangiamenti originali per riproporli in una veste nuova. Sul palco, assieme a Mannarino, due chitarristi, un contrabbassista e tre voci femminili con tamburi, violini e percussioni. Alle 21.15 vengono accolti da un lungo applauso, le luci basse, l’atmosfera intima: via al live con “Fiume nero”. In un turbinio di emozioni, attraverso la voce calda e roca, e con il suo stile inconfondibile che mescola sapientemente pop, folk e cantautorato, ha dato luce ad un’energia contagiosa che ha fatto alzare tutti in piedi. Tra le note di “Cantarè” e “Me so’ mbriacato”, il pubblico ha lasciato le poltroncine per raggiungere l’artista sotto il palco, trasformando la sala in una piazza.

