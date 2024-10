Mannaia sull’industria turistica, senza aerei frena la bassa stagione 

Ottobre tira e novembre si spera, tanto che, in attesa dei numeri ufficiali dell’accoglienza nelle strutture ricettive, Federalberghi certifica che quest’anno i mesi di bassa stagione – aprile, maggio, giugno, e questo primo scorcio d’autunno - valgono un +5% rispetto al 2023. Se la vacanza in agosto (con meno giorni, però) resta sempre la preferita soprattutto dagli italiani, i dati che registrano l’andamento degli ultimi anni rilevano il gradimento crescente per i mesi più dolci da parte dei turisti, in prevalenza stranieri, che scelgono come destinazione la Sardegna.

Destinazione lontana

La spinta alla destagionalizzazione è dunque cominciata dal basso; peccato però che, a partire da oggi fino a primavera inoltrata, l’Isola sarà una destinazione assai meno raggiungibile visto il taglio dei collegamenti aerei. Così, oltre alla fortissima riduzione della frequenza dei voli, Cagliari potrebbe ritrovarsi (salvo aggiustamenti) con sole nove tratte internazionali e 18 nazionali; Olbia con undici (di cui dieci nazionali e una internazionale); Alghero appena sette nazionali e nessuna internazionale.

«Promozione inutile»

La mannaia sui collegamenti allontana la Sardegna dal resto del mondo e non aiuta la destagionalizzazione dei flussi turistici. «Da novembre si chiudono i battenti», sintetizza Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. «Parlare di destagionalizzazione in una situazione simile diventa un esercizio stucchevole perché, nel momento in cui non ci sono voli, non ci sono turisti». Proprio per questo, sottolinea, «i soldi investiti dalle amministrazioni pubbliche nella promozione, molto spesso sono denari buttati».

Una settimana al mese

Nei giorni scorsi, l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu ha annunciato il programma di «una Sardegna aperta per almeno una settimana nei mesi non estivi», con una promozione mirata sui mercati nei quali anche d’inverno sono garantiti i collegamenti con l’Isola. Si punta su ambiente, cultura, enogastronomia, spettacoli e tradizioni. «Per una settimana», ha spiegato, «accenderemo i riflettori su eventi e proposte: ottobre e novembre cammini religiosi e Santa Barbara, dicembre e gennaio il Capodanno, febbraio con il Carnevale, poi la Settimana Santa e i ponti primaverili». Ha annunciato «un accordo con gli operatori», perché «gli alberghi restino aperti, perlomeno nelle città e nei territori nei quali si concentrano gli eventi».

I costi che pesano

Ipotesi per larga parte impossibile, avverte Fausto Mura. «Si possono forse tenere aperte le piccole strutture familiari che non hanno dei costi fissi e, soprattutto, dei costi variabili notevoli. Ma per gli alberghi che accolgono il grosso dei turisti, quelli il cui servizio è basato sul lavoro dei dipendenti, diventa un suicidio. Insomma, ci sono strutture che solo per aprire hanno bisogno di trenta, quaranta persone; ma se dentro non ci sono neanche trenta, quaranta turisti è proprio impossibile tenere aperto». Ciò che chiediamo, spiega il presidente di Federalberghi Sud Sardegna, «è una continuità territoriale che abbia una prospettiva di minimo cinque anni. Non è possibile continuare con un sistema che cambia regole, bandi, vettori ogni anno. Le agevolazioni della continuità riguardano solo i residenti? Intanto, però, se i voli ci sono, di quei collegamenti possono usufruire anche i turisti. Agendo sulla continuità territoriale si crea anche una continuità turistica che garantisce presenze, piccole magari e tuttavia costanti durante il periodo invernale. Tutto ciò che serve a noi imprenditori per poter fare una programmazione».

Da qui a sei mesi

Maurizio Battelli, presidente di Extra, l’associazione che rappresenta il mondo dell’extralberghiero, dice che anche questo settore dell’accoglienza sente immediatamente il contraccolpo del taglio dei voli. «Tra un po’ si va in letargo fino ad aprile. Da novembre a Capodanno è calma piatta, poi a gennaio un poco si riprende, ma più che altro turismo interno e, sui pochi voli che restano, nazionale». Adesso, piuttosto, «si sta già prenotando per la prossima stagione». Quando la Sardegna ricompare sul mappamondo.

