Mannaia sull’assistenza, l’Inps cancella i servizi ad anziani e disabili 

Via l’assistenza quotidiana degli oss e stop al supporto di sollievo per i caregiver, le persone (il più delle volte familiari) sacrificate alla cura di anziani e disabili, che adesso non potranno più contare sui servizi di accoglienza dei centri diurni né di trasporto assistito (anche con la barella) per le scadenze obbligate come per esempio le visite mediche. Il bando Home Care Premium 2025-2028 dell’Inps promette di rovinare la vita di milioni di famiglie in tutta Italia, non meno di diecimila in Sardegna, che si prendono cura dei propri vecchi, invalidi e disabili.

La mobilitazione

Montano le proteste dei sindaci, si mobilita l’Anci che chiede un incontro alla direzione regionale dell’Inps, partono le interrogazioni parlamentari, e una petizione avviata lunedì ha già raccolto oltre diecimila firme. «Si rischia il tracollo sociale», avverte Daniela Falconi, presidente dell’Anci e sindaca di Fonni. «Vengono tagliati servizi preziosissimi che, soprattutto nei nostri paesi, garantivano un’assistenza diversa dalle Rsa alle fasce più fragili della popolazione, come gli anziani». Anziani, per la maggior parte oltre i 75 anni e spesso con problemi di mobilità, che vivono soli o con famiglie di reddito sotto i 15mila euro.

Gli aiuti azzerati

L’Inps sta spazzando via i puntelli dell’assistenza territoriale proprio quando si rende fondamentale potenziare i servizi socio-sanitari domiciliari per una popolazione che invecchia e che dunque va incontro a malattie croniche, disabilità e demenze. Pazienti che, se non adeguatamente gestiti sul territorio, finiscono per intasare in maniera crescente i pronto soccorso e per allungare le liste d’attesa. Dovranno rinunciare al servizio degli oss, prezioso anche solo per un aiuto in casa e per l’igiene personale; alle attività di socializzazione nei centri diurni, ai servizi di trasporto e di accompagnamento, alla fornitura di ausili tecnologici e di mobilità. «Negli anni, tra i progetti della Regione e i bandi Home Care Premium dell’Inps, si è creata nelle nostre comunità una sorta di casa di riposo diffusa, una rete che permette agli anziani e ai disabili di vivere nelle proprie case sapendo di poter contare su un supporto adeguato», puntualizza Daniela Falconi. «I tagli di questa assistenza finiranno inoltre per cancellare tanti posti di lavoro, a cominciare da quelli delle oss».

Il fondo da attivare

Cresce la mobilitazione dei sindaci che chiedono l’intervento della Regione. «Stiamo assistendo a un abbandono istituzionale delle persone più vulnerabili», è l’allarme lanciato dal primo cittadino di Loceri Gianfranco Lecca. «L’Inps», avverte, «trasferisce sui Comuni l’onere di garantire diritti costituzionali senza trasferire un solo euro». È ciò che rileva anche Alberto Urpi, consigliere di Sardegna al Centro 20Venti e sindaco di Sanluri: «Chiediamo all’Inps di rivedere subito il bando, e alla Regione di attivare le misure necessarie per colmare questo vuoto assistenziale, anche con un fondo integrativo straordinario». Lalla Careddu, assessore alle politiche sociali del Comune di Sassari, avvisa: «Interverremo a tutti i livelli. È un’aggressione alle famiglie, ai ragazzi e alle ragazze, alle moltissime donne che hanno carichi di cura».

In Parlamento

Intanto il senatore Marco Meloni (Pd) chiede all’Inps «di ripristinare le prestazioni cancellate», e annuncia un’interrogazione urgente alla ministra del welfare Marina Calderone, «per conoscere quali misure intenda adottare per vigilare sul fatto che tali correzioni siano realmente apportate».Se l’Inps porterà avanti quanto annunciato, avvisa Mauro Carta, presidente regionale delle Acli, «a partire da giugno verrà a mancare anche tutto il sistema di assistenza del settore socio-sanitario nato per la gestione di questi servizi». Gli oss e le migliaia di lavoratori delle cooperative che gestiscono i progetti. «Verrà cancellato il servizio per gli utenti e saranno smantellati gli uffici della governance», interviene Katia Dessì, presidente della coop sociale AsGeSa di Sarroch che opera in provincia di Cagliari. «Perderanno il lavoro gli assistenti sociali, e amministrativi, psicologi, pedagogisti».

RIPRODUZIONE RISERVATA