Mannaia sui Comuni montani, l’Isola protesta 

La Sardegna rischia di perdere gran parte dei suoi Comuni montani: dai 234 attuali si passerebbe ad appena 74, secondo la nuova classificazione proposta dal Governo e firmata dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. Secondo i nuovi criteri, un Comune sarà considerato montano se almeno il 25 per cento della sua superficie si trova sopra i 600 metri e il 30 per cento presenta una pendenza di almeno il 20 per cento, oppure se ha altimetria media superiore ai 500 metri o risulta “intercluso” tra località che soddisfano uno dei due criteri.

«Parametri morfologici»

Ferma la protesta della Regione che chiede un rinvio del provvedimento: la riduzione dei Comuni montani nell’Isola, spiega l’assessore regionale agli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda, non rifletterebbe la reale condizione dei territori. I parametri esclusivamente morfologici applicati nella nuova classificazione sarebbero incapaci di cogliere le condizioni economiche, sociali e infrastrutturali che definiscono lo svantaggio delle aree montane e parzialmente montane della Sardegna. «I dati – argomenta l’esponente della Giunta Todde – sono stati forniti alle Regioni solo nella fase finale e in tempi estremamente ristretti, impedendo una valutazione tecnica approfondita e condivisa. Non riteniamo corretto che i criteri siano stati annunciati prima di un reale confronto politico. Così il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni rischia di essere svuotato di significato».

Il provvedimento Calderoli punta a ridurre il numero dei Comuni montani italiani: l’obiettivo sarebbe scendere dagli oltre 4.000 di oggi a meno di 2.900, escludendo città come Roma e Bologna, che «con altimetrie medie rispettivamente di 67 e 82 metri», non sono compatibili con le caratteristiche della montagna.

Fragilità strutturali

La proposta ha scatenato forti polemiche non solo in Sardegna. Le opposizioni accusano Calderoli di penalizzare territori già fragili e di favorire alcune aree (il Nord in particolare) a scapito di altre, e la commissione della montagna della Conferenza delle Regioni ha chiesto all’unanimità il rinvio del provvedimento, richiesta supportata anche dai presidenti di Toscana e altre Regioni.

Spanedda, sulla stessa linea, evidenzia che la montagna non è solo quota altimetrica, ma comprende territorio, comunità, servizi, accessibilità e fragilità strutturali. La rigidità dei parametri, aggiunge, produce effetti distorsivi: porzioni significative di territorio montano diventano «invisibili» alle istituzioni pur mantenendo tutte le criticità. La riduzione dei Comuni montani incide direttamente sulla ripartizione del Fondo Fosmit e sull’accesso a misure di sostegno per sanità, istruzione e servizi essenziali. Per la Regione, il rinvio e l’apertura a un confronto sono necessari per rivedere criteri e metodo della nuova classificazione.

