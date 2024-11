Manita di Norvegia e Inghilterra 

Inghilterra, Norvegia e Grecia impongono la loro legge e lo fanno, nei primi due casi, anche con punteggi ampi. A Wembley finisce 5-0 il derby britannico tra i leoni d’Inghilterra e l’Irlanda, con i bianchi promossi in Lega A di Nations League. Greci secondi nel girone (non basta il 2-0 in Finlandia e la quinta vittoria su sei partite). Il centravanti del City Haaland mattatore col Kazakistan e Austria superata in classifica in extremis grazie al pari della Slovenia.

Lega B, gruppo 2

A Wembley Lee Carsley si affida a Kane e Bellingham e sono proprio loro a mettere in discesa una partita bloccata sullo 0-0 nel primo tempo. Al 51’ Scales atterra il fuoriclasse del Real Madrid in area e si procura il secondo giallo. Dal dischetto si presenta l’attaccante del Bayern Monaco, che spiazza Kelleher e dà il via alla sfuriata inglese, che in sette minuti mette al sicuro la partita. Gordon gira al volo il cross sporcato di Livramento e Gallagher appoggia sotto misura la sponda di Guehi: è tris al 58’ e la gara non ha più tanto da raccontare. Quando mancano quindici minuti al termine il Ct dell’Inghilterra inserisce Bowen che segna il quarto gol, poi Harwood-Bellis – anche lui entrato dalla panchina – arrotonda sul 5-0. Nell’altro incontro del girone, sempre nei primi minuti del secondo tempo, la Grecia segna due gol: prima Bakasetas è abile a inserirsi sul suggerimento di Koulierakis (52’), poi Tzolis punisce l’uscita di Joronen con un tiro velenoso dalla distanza (56’).

Lega B, gruppo 3

Dopo che la Norvegia ha fallito la qualificazione agli ultimi europei, si attendeva il riscatto e per la formazione guidata in campo da Haaland è arrivato: cinque gol rifilati al Kazakistan con il centravanti del Manchester City protagonista. Il primo gol arriva al 23’ poi il raddoppio al 37’. Prima dell’intervallo, Sorloth sigla il 3-0; al 71’ il centravanti del Manchester City si guadagna il pallone con le firme dei compagni e infine Nusa chiude i conti. In contemporanea, a Vienna l’Austria non porta a casa la vittoria nonostante la rete del vantaggio di Schmid al 27’. All’81’ la Slovenia infatti riesce a pareggiare con Cerin e così per l’Austria sfuma il primo posto nel girone a favore proprio della Norvegia.

Lega C, gruppo 4

La Macedonia del Nord ottiene la promozione in Lega B, superando le Isole Far Oer, battute per 1-0 con la rete di Miovski al 62’. Nell’altra sfida, l’Armenia conquista il successo sul campo della Lettonia. Apre le marcature Sperstian nella ripresa, poi il pareggio momentaneo dei padroni di casa con Uldrikis al 70’ ma quattro minuti dopo Miranyan segna il gol dell’1-2 finale.

