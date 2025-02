Manita dell’Arsenal al City di Guardiola 

L’anti-Liverpool non è il Manchester City ma l’Arsenal. Lo ha decretato ieri la supersfida dell’Emirates che ha visto i Gunners vincere con il punteggio di 5-1 sulla formazione di Pep Guardiola che perde così la prima partita dell’anno. Il match si decide nella ripresa quanto la formazione di Arteta prende il largo dopo aver subito da Erling Haaland il gol del momentaneo 1-1.

La partita, peraltro, gira per i Gunners fin dall’inizio: il vantaggio di Martin Ødegaard arriva dopo appena 2’. Poi nella ripresa, i gol di Thomas Partey, del 18enne terribile Myles Lewis-Skelly, di Kai Havertz e dell’altro baby Ethan Nwaneri (una perla il 5-1 al 93’), mettono tanta distanza tra la squadra di Arteta e quella di Guardiola. Quest’ultimo ha avuto la conferma che la difesa del City è un disastro anche col rientro di John Stones.

Nelle altre gare, nuovo passo falso del Manchester United che perde per 2-0 con il Crystal Palace. Il Tottenham ritrova la vittoria passando 2-0 a Brentford (autogol di Janelt al 29’, gol di Sarr all’87’).

Liga

In Spagna, il Barcellona supera per 1-0 l’Alaves con gol del solito Lewandowski e si avvicina alla capolista Real Madrid che, dopo la sconfitta con l’Espanyol, ha solo un punto di vantaggio sull’Atletico.

La svista

Clamoroso episodio in Olanda dove una squadra ha giocato 12 contro 11: è successo nel corso del match Heerenveen-Fortuna Sittard. La formazione ospite ha giocato con un uomo in più per quasi un minuto: a fare confusione l’arbitro durante un doppio cambio al 43’ della ripresa sul 2-1 per i padroni di casa. Il Fortuna ha effettuato due sostituzioni con Grujcic e Johnson al posto di Fosso e Dahlhaus: quest’ultimo, però, non è uscito dal campo con la sua squadra che ha giocato in superiorità, 12 contro 11. All'origine della svista un’errata segnalazione della lavagnetta luminosa in cui è comparso il numero 20 di Edouard Michut che, prima è andato verso la panchina, e poi è tornato in campo.

