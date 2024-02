Manita del Brighton di De Zerbi allo Sheffield 

Colpo esterno del Brighton ieri pomeriggio in Premier League. I “Seagulls” di De Zerbi travolgono 5-0 lo Sheffield United, in dieci dal 13’ per il rosso diretto a Holgate: a segno nel primo tempo Buonanotte (20’) e Welbeck (24’). Nella ripresa, il Brighton continua ad attaccare e dilaga con l’autogol di Robinson (75’) e la doppietta di Adingra (78’ e 86’). Tre punti importanti per De Zerbi che ritrova la vittoria in trasferta in campionato - mancava dal 25 novembre scorso – e sale al settimo posto. Prezioso successo in trasferta del Manchester United, alla quarta vittoria consecutiva in campionato e a -5 dalla zona Champions. I “Red Devils” vincono 2-1 sul campo del Luton: decisiva la doppietta dell’ex Atalanta Hojlund al 1’ e al 7’ del primo tempo.

Liga e Bundesliga

Nella Liga frena il Real Madrid, che non va oltre l’1-1 in casa del Rayo Vallecano. La squadra di Ancelotti sale a 62 punti, con il Girona che (oggi in casa dell’Athletic Bilbao) può tornare a -3. Clamoroso tonfo invece del Bayern Monaco in Germania in casa del Bochum (3-2 il finale): anche questo match ha visto come forma di protesta il lancio di palline da tennis da parte dei tifosi contro la decisione della federcalcio tedesca di aprire a investitori esterni.

