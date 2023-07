Maninchedda e Fortza Paris,  doppio incontro 

Una giornata intensa, nel cuore della Barbagia. Due eventi significativi, con un occhio alle elezioni regionali del prossimo anno. Venerdì sera Nuoro ha festeggiato i vent’anni di Sardegna e Libertà, la creatura di Paolo Maninchedda. La musica di Piero Marras ha accompagnato la serata, mentre tanti relatori hanno discusso sull’Isola di domani e invocato una «politica esemplare». Al tempo stesso, la città ha ospitato l’assemblea regionale di Fortza Paris. Tra principi di autonomismo da rimarcare e un particolare riguardo alla dimensione europeista.

Nella cornice di casa Buscarini Maninchedda ha chiamato a raccolta amici e cittadini. Per dialogare, per dispensare coesione. «In Sardegna devono cambiare tante cose, ma soprattutto l’approccio alla realtà - ha detto l’ex assessore regionale -. Dev’essere impegnato, non rassegnato». Lorenzo Palermo ha aggiunto: «Per l’Isola che vogliamo serve una sovranità moderna, vera». Nell’assemblea di Fortza Paris, invece, è stato confermato come segretario organizzativo Mauro Bulla. Nell’incontro si è discusso delle regionali, ed è emersa la necessità di individuare una condivisione politico- programmatica «con tutte le forze politiche affini che accoglieranno e faranno proprie le istanze di Fortza Paris». (g. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA