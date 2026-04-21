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Guspini.
22 aprile 2026 alle 00:50

Manifesti elettorali strappati dai vandali  

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Sono stati vandalizzati i manifesti elettorali del gruppo Impari – Ricominciamo da Guspini: strappata la faccia della candidata sindaca Simona Cogoni e vari altri pezzi. Il gruppo, in risposta, si è armato di pennarelli e ha riempito gli spazi lasciati vuoti dagli sfregi con delle parole. Secondo Cogoni «questo episodio è una possibile manifestazione di un malessere che va analizzato. Occorre comprendere l’entità e le radici, per costruire politiche capaci di dare risposte e prevenzione. Continueremo a fare politica con rispetto e ascolto, responsabili che da episodi come questo possa nascere una riflessione utile per tutti». Dal gruppo, Alessio Pilloni: «Vogliamo pensare a una bravata. Il gesto lascia l’amaro in bocca, non tanto per il danno materiale - ci autofinanziamo -, quanto per la mancanza di rispetto verso il lavoro e le idee altrui». Marina Tolu spiega come il Gruppo ha risposto con un sorriso: «Siamo tornati sui cartelloni e ridisegnato le parti strappate con carta, pennarelli e l’aiuto di qualche amico. Le parole tolte in quella maniera: libertà, rispetto, comunità, passione, trasparenza, umiltà, le abbiamo riscritte con le nostre mani. I valori non si strappano».

Non è mancata la solidarietà da parte dei cittadini e di vari componenti di forze politiche: «Non esiste politica senza rispetto e stima reciproca», scrive il candidato sindaco Marco Pala. «Il clima della campagna elettorale è molto disteso e rispettoso tra tutti noi. Non permettiamo che qualcuno lo avveleni con gesti incivili», dice invece il sindaco, Giuseppe De Fanti. La presidente del consiglio comunale Mariangela Cambera: «La competizione elettorale va fatta su piani diversi e non può prescindere da lealtà, rispetto e correttezza».

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