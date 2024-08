Manifesti del cinema, oggi chiude la mostra 

Chiude oggi all’Exmà la mostra “I manifesti cinematografici della collezione Senis, il cinema e l’arte dell’illustrazione”. Si tratta di ventisei affissioni cinematografiche inedite, locandine, fotobuste e manifesti che dagli anni Trenta agli anni Sessanta del Novecento ripercorrono l’evoluzione di tecniche e tendenze comunicative. Anselmo Ballester, Ercole Brini, Sandro Symeoni sono solo alcuni degli illustri nomi che firmano i manifesti esposti, capaci di raccontare l’essenza dei film più e meno noti.

Era il 1928 quando Silvio Senis, un agricoltore di San Gavino, decise di aprire nel paese il primo cinematografo pubblico. Si trattava di un cinema all’aperto allestito nel cortile della sua casa campidanese. Un progetto che includeva anche una locanda con alcune stanze per gli operai e ingegneri che si trovavano a lavorare alla costruzione della famosa fonderia.

Il cinema Savoia, ribattezzato Olimpia nel secondo dopoguerra e trasformato nel frattempo in sala al chiuso, passò di padre in figlio rimanendo in attività fino agli inizi degli anni ’90. Sessant’anni durante i quali la famiglia Senis ha custodito circa 8.000 tra manifesti e locandine, ora in parte sotto tutela della Soprintendenza per il valore storico - culturale, oltre a macchinari, che testimoniano la storia del cinema in Sardegna in quegli anni. Nell’esposizione, oltre ai manifesti, è possibile fare un viaggio indietro nel tempo e immergersi negli spazi del Cinema Olimpia: la biglietteria, la cabina di proiezione, la sala cinematografica, luoghi che rivelano esperienze di vita e costume dell’epoca. La mostra è organizzata da Orientare con la collaborazione del responsabile della collezione Giorgio Senis.

