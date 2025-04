Manifesti danneggiati: minoranza contro la sindaca 

«Vietato pensarla diversamente dalla sindaca»: lo dichiarano in una nota stampa sono i consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Buggerru per Tutti”, Ignazio Piras, Franco Orrù e Fabio Ravot, in polemica con la prima cittadina per vicende legate all’attività amministrativa. «Lo scorso 13 marzo con un post - spiegano i tre consiglieri - informavamo la popolazione, che avrebbe chiuso l’Ufficio Postale, senza che la cittadinanza fosse informata sul motivo e la durata della chiusura. La sindaca Cappelli, invece di fornire chiarimenti e soprattutto, rassicurazioni sui tempi di riapertura, ha risposto con un post e ci accusava di aver gridato allo scandalo e di aver suscitato preoccupazione fra i cittadini». Non solo scontri e polemiche sui social. «Nei giorni successivi abbiamo pubblicato un nuovo post e affisso negli spazi pubblici un manifesto – aggiungono – ritornando sul problema. Un manifesto, che i sostenitori della sindaca hanno oscurato con una bomboletta spray, come in altre occasioni. Ma lei che è la prima cittadina, cosa ne pensa di questo? Ritiene sia rappresentata la libertà di pensiero e di difendere le regole democratiche?».

Domande alle quali la sindaca Capelli risponde: «Non ho mai messo in discussione la libertà di pensiero dei cittadini e la democrazia. Non so chi siano quelli che danneggiano i manifesti. Gradirei che la minoranza intervenisse in maniera verbale durante le riunioni del Consiglio comunale, invece di rimanere zitta». (fe. ma.)

