La denuncia.
07 febbraio 2026 alle 00:29

Manifesti contro il ricordo delle foibe: polemiche 

Spuntano dei manifesti contro il Giorno del Ricordo e, in vista della ricorrenza in memoria delle vittime delle Foibe, scoppia la polemica. La segnalazione è di Corrado Meloni, consigliere regionale di FdI: «Nelle vie centrali della città e persino davanti a numerose scuole, sono apparsi manifesti che osano inneggiare a un fantomatico e inesistente “10 febbraio, giorno del ricordo partigiano”. Chiedo al sindaco Zedda che si adoperi per la rimozione tempestiva con la massima urgenza».

Secondo Meloni, quanto apparso è «una provocazione ributtante e intollerabile firmata “Azione antifascista di Cagliari”. Atto indegno che arriva a soli quattro giorni dalla celebrazione solenne del vero Giorno del Ricordo, istituito con la Legge 92/2004 in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata».

Nel ricordo dei martiri uccisi in Istria, Venezia Giulia e Dalmazia, ogni anno il 10 febbraio si celebra la giornata per ricordare le vittime delle Foibe. «È un atto di pura propaganda e disinformazione», dice Meloni, «che tenta di sporcare una data riconquistata dopo decenni di colpevole silenzio e rimozione ideologica, che ha finalmente restituito dignità e visibilità alla tragedia di centinaia di migliaia di italiani. Gesto che risuona come un insulto alla memoria e uno spregevole e becero tentativo di indottrinamento ideologico rivolto ai più giovani».

