10 gennaio 2026 alle 00:12

Manifestazioni e cortei contro le guerre 

Due appuntamenti a Cagliari nei prossimi giorni per tenere alta l’attenzione sui conflitti internazionali.

Il primo si svolgerà oggi alle 17 in piazza Costituzione: Usb e Potere al Popolo hanno organizzato un sit-in per condannare l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela. Il presidio si trasformerà poi in un corteo diretto verso piazza Yenne.Gli organizzatori definiscono l’azione militare un attacco intollerabile, che ha causato la morte di circa 80 persone tra civili e militari, e che considerano in contrasto con i principi del diritto internazionale.

Il secondo appuntamento è fissato per lunedì, dalle 18 e 30, ed è dedicato alla Palestina. In piazza Yenne è previsto un incontro pubblico con il presidio silenzioso che da mesi si riunisce per chiedere la cessazione delle violenze nella Striscia.

All’iniziativa parteciperà, in un dialogo con il presidio, anche Tony La Piccirella, attivista della Global Sumud Flotilla, impegnata nei mesi scorsi nel tentativo di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza.

Gli organizzatori invitano cittadini, studenti e associazioni a partecipare alle iniziative, sottolineando l’importanza di mantenere viva una mobilitazione civile e non violenta contro le guerre e l’occupazione. (u. z.)

