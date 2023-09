Manifestazioni culturali, contributi per le associazioni 

Il Comune di San Gavino sostiene le associazioni del paese e per questo ha aperto un bando da 76.625 euro per l’attività e le manifestazioni organizzate dai tanti sodalizi. Per presentare domanda al Protocollo del Comune c’è tempo fino al 28 settembre e i soldi saranno suddivisi in parte alle attività organizzate dalle diverse associazioni.

Ruolo centrale è riconosciuto alla Pro Loco per la quale il contributo viene portato da 9.200 a 25.200. «In questo modo vogliamo sostenere le attività culturali di maggior rilievo garantendo la certezza delle risorse necessarie per la realizzazione delle diverse manifestazioni, al fine di consentire la programmazione degli eventi, secondo una ripartizione economica, determinata anche in considerazione della spesa sostenuta nelle precedenti annualità – spiega il sindaco Carlo Tomasi –: 15mila euro serviranno per la realizzazione del carnevale, 3mila euro per l’estate sangavinese, mille euro per gli eventi del periodo natalizio e 6mila e 200 euro per le altre attività ordinarie dell’associazione». Ecco le altre cifre: «Quattromila euro – aggiunge il primo cittadino – saranno assegnati alla banda musicale, 39mila euro come contributi a enti e soggetti privati per l’organizzazione di iniziative culturali e ricreative di rilevanza regionale e provinciale nella misura massima del 90% della quota rimasta a carico del soggetto organizzante. Altri 8.625 euro come contributi per l’attività ordinaria annuale 2023 nella misura massima del 90% delle spese». ( g. pit. )

