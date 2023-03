Manifestazione per le strade pericolose 

Nelle ultime ore l’ok della Provincia per la manifestazione di domani, dalle 9 alle 10.30 per dire basta alla catena di incidenti che si susseguono sulle strade che collegano Arborea. Confermato il punto dell’incontro, l’incrocio tra la Provinciale 69 e la strada comunale 8 ovest.

«È un punto emblematico per i numerosi incidenti – commenta la sindaca, Manuela Pintus – per il quale attendiamo che si completi la fase di progettazione di una rotatoria da parte della Provincia che ci ha assicurato che a breve verrà completato il progetto preliminare, rimarcando tuttavia che è sotto organico e che interverrà sui punti da noi segnalati in tempi più lunghi, legati al reperimento di fondi».

Le lettere del Comune non si sono fermate in Provincia. «Abbiamo inviato al ministero delle Infrastrutture, all’assessorato regionale ai Lavori pubblici e alla stessa Provincia una nuova relazione aggiornata sullo stato delle strade del territorio, attraversate ogni giorno da auto e mezzi pesanti, oltre che da migliaia di turisti nella stagione estiva. Gli incroci a raso necessitano di misure per aumentare la visibilità ed è necessario realizzare una o più rotatorie in quelli più sensibili. Pertanto chiediamo la concessione di un contributo straordinario per la messa in sicurezza della viabilità extraurbana».

