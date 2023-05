Manifestazione per Jj4 

Si conoscerà oggi il destino dell'orsa Jj4, l'esemplare che lo scorso 5 aprile ha ucciso il runner di 26 anni Andrea Papi nei boschi del Monte Peller, in Trentino. La sentenza del Tar di Trento è attesa per oggi. I magistrati, riuniti in camera di consiglio, valutano nel merito la legittimità delle ordinanze di abbattimento del plantigrado firmate dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Sul tavolo, assieme alla relazione dell'Ispra, vi sono anche le proposte avanzate delle associazioni animaliste, che insistono per il trasferimento dell'orsa in un santuario per animali.