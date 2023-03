Manifestazione in difesa degli alberi centenari 

Dopo la petizione, firmata da 1.700 persone, contro il progetto di restyling dell’incrocio tra via Giulio Cesare e via del Redentore, dove è prevista una rotatoria al posto dei semafori, è stata indetta la prima protesta pubblica.

Il 25 marzo, alle 10:30, proprio in quell’incrocio, si terrà la “Festa degli alberi centenari”, organizzata da Paolo Lai, uno dei tre promotori della petizione. «Vogliamo salvare dall’espianto i ficus centenari e tutelare lo spazio pubblico circostante», è scritto nella locandina ufficiale dell’evento. «Da più di cento anni questi alberi monumentali vivono in questo luogo, testimoni silenziosi della storia della comunità. Sui tronchi dei 10 ficus saranno poste delle targhe dedicate ai nostri concittadini centenari in ricordo della manifestazione. A cent’annus», conclude il messaggio della manifestazione.

Una manifestazione che l’organizzatore si augura sia molto partecipata, perlomeno da coloro che hanno sottoscritto l’istanza inviata al Comune. Da parte sua, però, l’amministrazione guidata dal sindaco Tomaso Locci va avanti per la sua strada: il progetto di restyling, infatti, è stato approvato e per mercoledì pomeriggio lo stesso primo cittadino ha indetto un’assemblea pubblica nella quale spiegherà nei dettagli in cosa consiste la riqualificazione. Interverranno anche l’agronomo e l’architetto che hanno progettato l’intervento. «Spiegheremo la bontà del progetto», dice Locci, «che prevede la riqualificazione dell’intera zona. Gli alberi non verranno tagliati, ma trapiantati in un luogo più idoneo, di fronte a via dell’Argine, dove sorgerà un parco». (ste. lap.)

