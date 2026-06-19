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Ussana.
20 giugno 2026 alle 00:21

Manifestazione equestre per i più piccoli 

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Avvicinare i più giovani al mondo dello sport e, in particolare, all’equitazione. È l’obiettivo di “Crescere in sella”, la manifestazione organizzata dal Comitato di Santa Maria Assunta in cielo di Ussana in programma stasera dalle 17,30 nella località Terme Romane san Lorenzo.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il circolo ippico Grifondoro e il patrocinio della Fondazione di Sardegna, è rivolta agli alunni delle scuole primarie e si svolgerà nelle campagne del paese. L’appuntamento rappresenta uno dei primi eventi che accompagneranno la comunità verso la più importante e grande festa del paese, quella dell’Assunta, che si svolge ogni anno ad agosto. «L’idea è avvicinare il più possibile i bambini allo sport e in particolare all’equitazione, una disciplina spesso e volentieri dimenticata dai ragazzi. Sarà un’occasione per promuovere l’importanza dell’attività sportiva tra le nuove generazioni, divertirsi, imparare e conoscere da vicino questi animali», dichiarano gli organizzatori. L’iniziativa è stata apprezzata dalle famiglie. Saranno circa 20 i bambini che, supportati da professionisti qualificati, svolgeranno un percorso studiato per loro. Al termine della manifestazione è prevista la premiazione.

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