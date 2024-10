Manifestazione contro il decreto sicurezza 

Oggi alle 17 in piazza Garibaldi è in programma una manifestazione, seguita da un corteo, contro il decreto sicurezza. La organizzano a Foras, UniGcom, UniCa per la Palestina e Assemblea Palestina Sassari.

«Il disegno di legge 1660 colpisce la genesi della lotta nella sua totalità», si legge nel manifesto degli organizzatori, «tagliando le gambe trasversalmente a tutte le realtà esistenti, da chi difende il territorio o lotta per la giustizia climatica fino a chi si batte per i diritti degli esseri umani e delle persone migranti. Siamo comunque tutti colpiti e proprio per questo la nostra risposta non può essere il silenzio. Cerchiamo di costituire un fronte unito sardo», si legge ancora tra le rivendicazioni, «per darci a vicenda la forza per trovare una risposta efficace all’ennesima nuova legge repressiva dello stato italiano, il nuovo disegno di legge liberticida dello Stato italiano».

Il disegno di legge viene definito dai promotori della manifestazione «liberticida, da stato di polizia» ma, aggiungono, «è stato agevolato da un’opposizione parlamentare silente che negli anni precedenti ha dato il via libera a queste nuove norme, che seguono la scia dei decreti Minniti e Salvini e superano il fasciscmo del decreto Rocco».

