Manifestazione anti Tyrrhenian Link a Quartu E nel Sarcidano ieri flash mob per la Pratobello 

Una manifestazione contro il colonialismo energetico si terrà sabato primo marzo a Quartu. L’appuntamento sarà per le 11, con punto di ritrovo in viale Colombo 167 (Parco monsignor Pala) da dove partirà il corteo. La protesta è contro il Tyrrhenian link, secondo gli attivisti «un nuovo strumento attraverso il quale si esplica il potere coloniale dello Stato nei confronti della Sardegna». Per i promotori, a Quartu, come a Selargius e a Cagliari, «si annidano gruppi di potere sottomessi agli interessi di Terna, la società per azioni che ha agito con piena delega dello Stato italiano». Nel Sarcidano, ieri, si è tenuto un flash mob contro l’assalto eolico e per la Pratobello 24. «Chiediamo un cabina di regia ai massimi livelli, perché la contrarietà popolare alla speculazione energetica è plebiscitaria e quasi unanime. Chiediamo che lo Stato e le sue Istituzioni ne prendano finalmente atto e si avvii in Sardegna una transizione democratica, diffusa e concertata (quella per intenderci inscritta nella Pratobello 24) con i sardi».

