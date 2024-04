Manifattura: “Biografie Minime” di Ceraglia  

Dire che le parole sono scritte su pietra significa dire che sono certe. Ma se vengono scritte sull'acciaio e persino illuminate, diventano ancora più solide, inequivocabili? No, se lo spirito delle frasi è quello irriverente, riflessivo e controcorrente del Dadaismo, il movimento culturale nato agli inizi del ’900 in Svizzera. “A tutti piace dare ordini, a me piace disubbidire”. E ancora “Prima di dire no assicurati di sapere a cosa”. Venerdì alle 18, alla Manifatturadi Cagliari in viale Regina Margherita 33, si inaugura le “Biografie minime” di Marco Ceraglia. La mostra resterà aperta sino al 29 aprile.

Allestimento

L’artista romano, ormai sassarese d'adozione, non usa la macchina fotografica, suo mezzo preferito d'espressione, come nelle mostre “Il bandolo della matassa” e “Ecce Homo” o nei progetti su Banari e Borutta. Questa volta si cimenta con materiali e forme tridimensionali: lastre d'acciaio dove sono state incise con un taglio al plasma brevi frasi, domande, riflessioni anche personali (“se lo scrivo sull’acciaio sono meno fragile?”), evidenziate dall'illuminazione interna. La progettazione dell’allestimento è di Luigi Manca.L’artista spiega: «Le mie “Biografie Minime” sono un tentativo di portare all’esterno stati d'animo, pensieri, dubbi e malumori, in un tentativo di allontanarli per poterli comprendere; per poter bloccare l'azione corrosiva di cui li sento responsabili rispetto al mio io. Mi riconosco in vari passaggi del movimento DaDa, per questo mi ritrovo a dare questa forma semantica al mio progetto, un po' per dissacrare un po' per alleggerire e allontanare concetti per i quali c’è poco da ridere». Ceraglia aggiunge: «La rivoluzione tecnologica e l'avvento della rivoluzione digitale, il defilarsi della politica, lo strapotere dei meccanismi social, il nichilismo imperante e le questioni gender sono alcuni degli argomenti e gli ambienti che devo frequentare e da cui traggo le riflessioni che portano alle mie “Biografie”».Antonello Carboni nel testo di accompagnamento alla mostra scrive: «Le parole cambiano, noi nel tempo e loro con noi. L’inconscio dell’autore emerge e si sprigiona con tutta la sua forza creativa, diventa gesto, si fa scrittura di forme variabili in una composizione armonica che va oltre il senso razionale dell’oggetto». (gi. ma.)

