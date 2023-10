Manibella, la mascotte ritrovata 

“Manibella”, cagnolina mascotte de “Su Porteddu” - il bar all’ingresso del sentiero per Goloritzè - famosa fra gli escursionisti per accompagnare i turisti fino alla spiaggia, mancava da Golgo da tre giorni. L’ultimo avvistamento nell’altopiano risaliva al pomeriggio di giovedì scorso, coccolata da una coppia di turisti stranieri che, come spesso accade in estate, hanno forse pensato di trovarsi di fronte a un cane abbandonato. I due, con tutta probabilità, hanno poi caricato Manibella in macchina con l'intenzione di adottarla. Nel frattempo i gestori del bar Su Porteddu hanno scatenato sui social la versione canina di “Chi l’ha visto”, che in tre giorni ha dato subito buoni frutti. Due segnalazioni arrivate domenica sera da Cala Gonone, prima dal ristorante “Il Bangio” e poi dal ristorante “Il Pescatore”, hanno così consentito a Manibella di fare ritorno a casa, nell’altopiano di Golgo, dove da domani riprenderà ad accompagnare gli escursionisti. (gm. p.)

