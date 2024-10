Maniaco si denuda davanti a due ragazze 

Vestito di nero, felpa con cappuccio e mascherina chirurgica per coprire il viso: così un uomo si è avvicinato a due diciottenni in via Basilicata, per poi abbassarsi i pantaloni. Le due ragazze, spaventate, hanno subito preso il telefono cellulare per chiedere aiuto e a quel punto il maniaco si è allontanato in tutta fretta.

Il nuovo episodio è avvenuto la settimana scorsa poco prima della mezzanotte tra giovedì e venerdì. Secondo quanto raccontato dalle giovani, un tizio le stava seguendo da un po’ mentre erano in giro con il loro cagnolino. In via Basilicata le ragazze si sono fermate e il maniaco, dopo essersi abbassato i pantaloni, ha iniziato a compiere degli atti osceni, mantenendosi un po’ a distanza dalle vittime. Quando ha capito che le due diciottenni stavano per chiamare qualcuno in aiuto, si è rivestito ed è scappato a piedi. Ancora spaventate per quanto successo sono rientrate a casa. Il giorno dopo hanno chiamato i carabinieri per raccontare quanto successo e poi per decidere se presentare una denuncia. L’episodio è avvenuto proprio il giorno in cui un 48enne è stato liberato (al termine del processo per direttissima) dopo essere stato arrestato il giorno prima per atti osceni in luogo pubblico. (m. v.)

